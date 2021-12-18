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Что происходит с организмом, когда вы едите апельсины?

18.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что происходит с организмом, когда вы едите апельсины?

Апельсины полезны для здоровья человека, однако бывают случаи, когда их употребление может навредить. Об этом сообщила нутрициолог Юлия Половинская, пишет РИА «Новости».

Апельсины содержат в себе множество полезных микро- и макроэлементов, в одном апельсине – суточная норма витамина С, напомнила нутрициолог. Этот фрукт содержит вещества, отвечающие за рост организма и антиоксидантное действие. По словам эксперта, апельсины снижают артериальное давление, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, благоприятно влияют на стенки сосудов, обладают жаропонижающим действием и используются для лечения язв и ран. Апельсины помогают снизить уровень холестерина и дольше сохранить молодость и красоту, рассказала Половинская.

Вместе с тем специалист предупредила: как и все цитрусовые, этот фрукт может вызвать сильную аллергию. Не исключена вероятность даже анафилактического шока. Людям, испытывающим трудности при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нужно с осторожностью есть этот продукт натощак. Также из-за содержащейся в фрукте кислоты он может навредить зубной эмали – эксперт посоветовала прополаскивать рот после этого сока или использовать для питья трубочку.

Фото: pixabay

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Апельсины полезны для здоровья человека, однако бывают случаи, когда их употребление может навредить. Об этом сообщила нутрициолог Юлия Половинская, пишет РИА...
 
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