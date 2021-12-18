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Сольный концерт звезды мировой оперной сцены Екатерины Семенчук проходит в Большом театре
Источник материала: ОНТ
Она хотела стать врачом или космонавтом. Тогда миллионы меломанов не услышали бы, как поёт Екатерина Семенчук. «Это неповторимо!» – подтвердят зрители первого сольного концерта дивы в Большом театре. Одна из лучших меццо-сопрано в мировой вокальной элите лично составила хитовую программу. И пригласила на белорусскую сцену самого молодого Дон Жуана в истории.
Венский Konzerthaus, Carnegie Hall в Нью-Йорке – самые престижные залы планеты заполняет голос Семенчук. Звезда родилась в Минске. С 90-х живёт в Санкт-Петербурге. И расстояние небольшое, но прима Мариинского – редкий гость в Большом. Сверхграфик.
Оперная дива с безупречной репутацией на сцену театра, говорят, «недаром, но и совсем недорого». Это тот случай, когда деньги не играли большой роли. В подарок землякам – помимо программных номеров – Семенчук отрепетировала 6 арий на бис!»
Маэстро из Баку прежде только слушал Семенчук – в Зальцбурге и Владивостоке. И, наконец, – сыгрались. На сольный концерт в сопровождении оркестра Большого театра ангажирован известный поклонникам опер Моцарта «мариинский» бас-баритон Гусейнов.
Меццо ещё может исполнить в Большом Кармен или Кончаковну в «Князе Игоре». Огромного диапазона голос позволяет Семенчук «вступать» и в сопрановый репертуар. Её Леди Макбет до конца этого года будет ласкать слух публики в миланском La Scala.
Театральный зал заполнен, насколько это допустимо сегодня. Раньше сказали бы «аншлаг». Лондонский Covent Garden, Teatro Colóne в Буэнос-Айресе – самые знаменитые подмостки завоевала великая Екатерина. Теперь под «браво!» на сцену родного города.
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Она хотела стать врачом или космонавтом. Тогда миллионы меломанов не услышали бы, как поёт Екатерина Семенчук. «Это неповторимо!» – подтвердят зрители первого...
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