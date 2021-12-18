«Детям нужны близкие люди, а не конфеты в Новый год». Мнение, как бизнес может реально помогать сиротам

Источник материала: ProBusiness

Скоро Новый год, и компании начинают «креативить» идеями помощи детям-сиротам. Это такая старая рождественская традиция: многие вдруг вспоминают, что существует благотворительность и неплохо бы в этом деле как-то отметиться. Проблема только в одном: мало кто знает, как реально помочь тем, кто в этом нуждается. Завалить конфетами или игрушками какой-нибудь детский дом — дело нехитрое. Но это ли нужно детям? В благотворительности тоже важно разбираться, чтобы эффект был максимальным. Психолог Ольга Головнёва специально для «Про бизнес» порассуждала о том, как помогать правильно.



Ольга Головнёва

Психолог

— Как человек, который не первый год работает в сфере помощи детям-сиротам, предлагаю вам начать с вопросов к самому себе: «Для чего вы это собираетесь делать? Какая у вас цель?» Тут может быть много вариантов, каждый со своими плюсами и минусами. Но мы рассмотрим три основных.

Вариант первый: «Плюсик в карму или галочка в КСО»

Речь идет о формальном подходе, который, к сожалению, очень часто встречается. Это стремление сделать «хоть что-то», чтобы «быть в тренде», не выглядеть хуже других, помогающих и организующих благотворительные акции. Такая мотивация узнается по речевым маркерам: «Мы хотим кому-то помочь, но не знаем, кому», «Хотим подарить детям яркий праздник», «Хотелось бы исполнить мечты детей, чтобы они поверили в волшебство».

Плюсы

В этой истории немало позитивного. Как минимум то, что вы готовы делиться. Вы видите не только себя и свой бизнес, а и тех, кому плохо, кто нуждается в социальной поддержке, в обычном человеческом внимании, в помощи.

Минусы

Импульсивно принимаемое решение о благотворительности обычно направлено на разовую «интервенцию добра» и никак не влияет на реальность тех, кому вы хотите помочь.

Судите сами. Дети-сироты круглый год живут в своем достаточно замкнутом мире, до них нет дела большинству даже очень хороших людей, они не знают, на кого им надеяться в жизни, кто поможет, когда они выйдут во взрослую жизнь. И вдруг в Новый год на пороге появляется огромное количество добрых людей, которые вспомнили о сиротах и решили им «причинить добро». Дети легко считывают, что сами по себе они для вас неинтересны. Только их статус, их сиротство имеют для вас значение. Они понимают, что вы не к ним приходите. Вы сейчас реализуете свою коропоративно-социальную ответственность, зарабатываете плюсики в карму, получаете удовольствие от себя в роли благотворителей.

Если потом на ваших сайтах и страничках соцсетей еще и фотографии появятся (на что разрешение у детей обычно не спрашивают) — восприятие себя объектом чужих амбиций детям гарантировано. Конечно, за эту «объектность» дети получат материальные вознаграждения. Но меня это, скорее, тревожит, чем радует. Надеюсь, и вы совсем не этого хотите.



Фото: prez.ru

Вариант второй: «Сочувствие к детям-сиротам, жалость к ним. Искреннее желание помочь»

Дети, детство, семья — эти темы трогают любого человека, если он не совсем очерствел. Когда ребенок — сирота, мы, скорее всего, думаем о нем, исходя из наших собственных детских травм и вековых стереотипов. Мы думаем о том, что сироты одиноки и несчастны, так как у них нет папы и мамы. Мы представляем их заглядывающими в глаза каждого взрослого с ожиданием, что тот станет им любящим родителем. И тогда наша мотивация новогодней благотворительности может звучать так: «Пусть хотя бы раз в году у этих детей случится чудо», «Каждый ребенок имеет право на праздник», «Пусть дети почувствуют, что вокруг них есть добрые и хорошие люди, что мир не всегда жесток».

Плюсы

Плюсы здесь очевидны. Вы — хороший, сочувствующий человек. Вы понимаете, что не конфеты и не подарки нужны детям. Им нужны люди, близкие и неравнодушные люди. Друзья, помощники, готовые их сопровождать по жизни. А подарки, праздники, впечатления — это просто привычные спутники хороших отношений. И вы хотите лично прийти в детский дом с подарками, чтобы пообщаться с детьми и, возможно, не один раз. Вот именно это «не один раз» — первый шаг к тому, что действительно нужно любому человеку: человеческие контакты, доброжелательные отношения, надежные привязанности. То, что дает ощущение себя в этом мире важным и нужным кому-то.

Многие компании и инициативные группы волонтеров выбирают какой-то конкретный детский дом или приют и на постоянной основе посещают его, сотрудничают с администрацией, помогают в решении насущных задач учреждения, устанавливают дружеские отношения с ребятами.

Минусы

Минусы также есть. Это однозначно лучше разовых акций, требует постоянства группы волонтёеров, регулярности посещений. Но все равно и такой подход не решает основной потребности сироты — почувствовать себя нужным для кого-то. Почувствовать свою принадлежность. Иметь человека, который скажет: «Ты — мой. Мы — вместе. Навсегда».

Вариант третий: «Знаю, понимаю, могу»

Этот тот случай, где минусов я как психолог не вижу.

Вы знаете, что дети-сироты, находящиеся в интернатных учреждениях, — это группа серьезного социального риска. Это будущие взрослые, не умеющие доверять, строить долгосрочные партнерские отношения. Это люди, которые болезненные и кровоточащие пустоты в своей душе закрывают зависимостями, беспорядочными половыми связями, безответственностью и асоциальным поведением. Они могут оказаться рядом с вами и вашими детьми, вашими соседями, сослуживцами. Вы знаете, что для всех нас важно сделать всё, чтобы эти дети имели значимого взрослого, который научил бы их полноценной жизни в обществе.

Вы понимаете, что стать таким значимым взрослым для ребенка, пережившего уже ряд предательств, отвержение, насилие, — непростая задача. Возможно, вы решите, что это — ваш путь. Но если это пока не так, если вы не видите себя в роли усыновителя, опекуна, патронатного воспитателя — это не значит, что помогать сиротам вам суждено только конфетами и праздниками. Вы можете поддержать проекты, которые профессионально и давно занимаются инфраструктурными решениями проблемы сиротства. Два таких проекта я могу смело рекомендовать для сотрудничества, их политики помощи соответствуют нормам долгосрочной эффективности и глубокого влияния на судьбы и личности детей.

Центр психологической поддержки усыновителей «Родные Люди» много лет занимается оказанием помощи семьям, забирающим детей из детских домов. Самые обычные люди берут на себя функции психотерапевтов, травматерапевтов в режиме 24/7. Одной любви недостаточно — нужно очень много и материальных ресурсов, и знаний, и эмоциональных сил, чтобы реабилитировать ребенка, израненного неблагополучным детством.



Фото: rodnye.by

Усыновителям нужна разветвленная инфраструктура поддержки. «Родные Люди» — негосударственное, некоммерческое звено этой инфраструктуры. Поддержка общества, бизнеса играет огромную роль в его устойчивости. А это значит — всё больше детей будут уходить из детских домов в семьи навсегда, без риска возврата.

Еще больше бизнеса — в нашем Telegram-канале . Подпишись!

Команда учреждения «Нити Дружбы» занимается тем, что ищет, обучает и сопровождает патронатных воспитателей для детей-сирот старше 10 лет, находящихся в детских домах и нуждающихся в постоянном значимом взрослом. В друге-проводнике, который будет рядом в трудную минуту, научит, подскажет, подставит плечо — и даст шанс судьбе ребенка выйти на светлую полосу.



Фото: niti-d.by

Если ребенка нельзя забрать в семью — это не значит, что ему «светят» только подарки от спонсоров на Новый год. Он может обрести друга. А вы можете сделать этот процесс управляемым, широкомасштабным и устойчивым — поддерживая его на постоянной основе.

И тогда благие намерения превратятся в благотворительность, которую называют «умной»: она ведет к реальным изменениям вокруг нас.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Читайте также