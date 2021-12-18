В Минске супруги после звонка лжесотрудника банка потеряли $32 тыс. и 28 тыс. евро

Источник материала: БелТА

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске после телефонного звонка мошенника муж и жена лишились крупной суммы в иностранной валюте, сообщили БЕЛТА в МВД.

Во Фрунзенское РУВД столицы обратилась минчанка с просьбой установить злоумышленника, выманившего внушительную сумму семейных накоплений. Выяснилось, что женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников. Звонивший в мессенджере "сотрудник службы безопасности банка" во время разговора назвал персональные данные заявительницы и ее мужа, чем вызвал к себе доверие. Несмотря на высказанное желание женщины прийти в банк и решить проблему, абонент убедил ее установить на телефон приложение удаленного доступа и назвать полученные через СМС коды. В результате с двух банковских платежных карт супругов были списаны все их накопления: $32 тыс. и 28 тыс. евро.

Милиция в очередной раз призывает граждан не отвечать на звонки от незнакомцев в мессенджерах, сотрудники банка никогда не звонят через мессенджеры. Если возникли сомнения, настаивайте на личном визите в банк. Если звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка, немедленно положите трубку и перезвоните в свой банк по короткому номеру.-0-