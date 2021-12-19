История семьи из Украины, которая бежала от войны и теперь живет в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Не от хорошей жизни украинцы покидают родину. И всё больше этих людей получают белорусское гражданство. За годы кризиса десятки тысяч жителей соседней страны Беларусь приняла, как своих. Есть, где жить и как зарабатывать. В этом месяце подписан очередной Указ, по которому 448 граждан Украины, которые пожелали остаться здесь, получили белорусские паспорта. Как и героиня нашего материала.

«18 декабря мы взяли сумки, сели в поезд и поехали в неизвестность. Это было долго, страшно... Я – Долгополова Галина. Родом из Украины. Донецкой области. Артемовского района. Живу с мужем, у нас сын, ему 14 лет, и 2 дочки.

Когда был весь этот Майдан, шум и мы смотрели по ТВ и думали: все утихнет и будем жить дальше. Мы жили неплохо, у нас было все. Жили богато. Была техника, была земля, был дом. Все родные были рядом. В один прекрасный момент просто раз – и ничего нет. Или бери оружие в руки, или решай и делай что-то дальше.

Мы спали в подвалах, мы не могли спать в комнате, потому что неизвестно, где упадет снаряд. Нам пришлось оставить все, взять две маленькие сумки и сесть в поезд. И приехать в Брестскую область. Нам помогли, нам столько вещей привезли. Нам дали постели. Мебель в дом. Потухли страшные чувства страха и боли, за страну, за Украину почти уже нет.

Мы устроились на ферму работать, муж – на трактор. Дети пошли в школу. Тут было спокойно. Дети были счастливы, что они с нами рядом, что у нас есть покушать, что у нас тепло. У нас была большая печь, они на ней спали.

6 лет мы уже живем в Беларуси, я выучилась в Гродненском аграрном университете. Я зоотехник. Муж работает механизатором. Дети учатся в нашей Чернинковской школе. Мы получили все гражданство Беларуси. Мы очень этого хотели. Мы граждане Беларуси, мы свои.

Вспоминаем про родину. Болит душа, родились там. Наши корни, но мы хотим, чтобы было тихо и мирно. Родина всегда была и будет в сердце, и украинский язык будет всегда близким, и он близок с родным. Очень хочется национальности, вот тепла этого, близости».

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