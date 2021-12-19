Ученые рассказали об усиливающем бодрящий эффект кофе приеме

Источник материала: ОНТ

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала о приеме, который позволяет существенно усилить бодрящий эффект от употребления кофе. Об этом со ссылкой на Sputnik сообщает РИА «Новости».

По словам исследователя, существенно усилить эффект от кофе может сокращение его потребления. «Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказывается на две-три недели от приема кофе, потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается», – заявила Блохина.

При этом она также рассказала о приеме, который позволяет полностью избавиться от сонливости при помощи всего одной чашки кофе. Так, необходимо вздремнуть днем, предварительно выпив кофе. Поскольку кофеин начинает действовать только через полчаса, за время сна организм пройдет через своеобразную перезагрузку. Таким образом человек получит не только отдых, но и, проснувшись, будет себя чувствовать бодрым, так как кофеин только начнет свое действие.

Специалист также порекомендовала обратить внимание и на другие кофеиносодержащие напитки.

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