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Из-за высоких тарифов на газ в Украине могут возникнуть перебои с поставками хлеба

19.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинцы могут остаться без хлеба. Хлебопекари терпят убытки из-за высоких цен на газ. И уже предупреждают население о скорых перебоях с поставками.

Тревожную ситуацию обсуждают на украинском телевидении.

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Украинцы могут остаться без хлеба. Хлебопекари терпят убытки из-за высоких цен на газ. И уже предупреждают население о скорых перебоях с поставками. Тревожную...
 
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