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Из-за высоких тарифов на газ в Украине могут возникнуть перебои с поставками хлеба
Источник материала: ОНТ
Украинцы могут остаться без хлеба. Хлебопекари терпят убытки из-за высоких цен на газ. И уже предупреждают население о скорых перебоях с поставками.
Тревожную ситуацию обсуждают на украинском телевидении.
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Украинцы могут остаться без хлеба. Хлебопекари терпят убытки из-за высоких цен на газ. И уже предупреждают население о скорых перебоях с поставками. Тревожную...
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