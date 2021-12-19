Из-за высоких тарифов на газ в Украине могут возникнуть перебои с поставками хлеба

Источник материала: ОНТ

Украинцы могут остаться без хлеба. Хлебопекари терпят убытки из-за высоких цен на газ. И уже предупреждают население о скорых перебоях с поставками.

Тревожную ситуацию обсуждают на украинском телевидении.

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