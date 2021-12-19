Раскрыт простой способ укрепить иммунитет в сезон простуды

Источник материала: ОНТ

Эфирные масла способны укрепить иммунитет и помочь противостоять простуде зимой. Об этом в интервью «Звезде» рассказал а ароматерапевт Галина Колосова.

Идеальными вариантами эфирных масел будут мята, чайное дерево, эвкалипт, а также масла хвойных деревьев: ель, кипарис, пихта.

Для укрепления иммунитета будут хороши цитрусовые масла лимона и апельсина.

По словам ароматерапевта, масла могут помочь и при кашле. При влажном – нужно растирать грудную клетку маслом фенхеля, а при сухом — маслом гвоздики или корицы.

Лучше всего пользоваться диффузором вместо аромаламп, так как последние подвергают масла высоким температурам, что небезопасно.

Фото: depositphotos.com

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