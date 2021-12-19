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ФОТОФАКТ: ярмарка «Калядны кiрмаш» открылась перед Дворцом спорта в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
На площади перед Дворцом спорта в Минске начала работу традиционная новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш». Об этом
Гости ярмарки смогут не только попробовать самые разнообразные кондитерские и рождественские горячие напитки, но и приобрести новогодние сувениры и изделия ремесленников, а также прокатиться на аттракционах.
Фото: БЕЛТА
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На площади перед Дворцом спорта в Минске начала работу традиционная новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш». Об этом сообщает БЕЛТА. Гости ярмарки смогут не только...
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