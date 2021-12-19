«Будет интересно»: в Минске открыли магазин одежды с цитатами Президента. В «Первом» – настоящий ажиотаж!

Источник материала: ОНТ

Минске открыли магазин одежды с цитатами Президента. В «Первом» – настоящий ажиотаж!" class="one-news__figure-img">

«Будет интересно» и «Начинайте шевелиться». Сегодня в Минске открыли «Первый» магазин. Нет, не первый в столице, но уж точно уникальный в своём роде. На полках – модная одежда и аксессуары с цитатами Президента Беларуси. Старт продаж вызвал небывалый ажиотаж.





Такие очереди можно увидеть, пожалуй, лишь в чёрную пятницу. И то не везде, и то если повезёт. Но сегодня не пятница! И цены – не скидочные, такие, как будут обычно. Но очевидно – не красной ценой привлекает ассортимент. Знакомый портрет, хлёсткие фразы и цитаты, которые полюбили многие белорусы – всё от «Первого». И теперь всё это можно приобрести в центре столицы.

Модные байки, футболки – а их в ассортименте десятки – разлетаются, как горячие пирожки. Некоторые берут сразу по 40 коробок – не себе, говорят, на всю бригаду.

Из-за повышенного спроса за кассу пришлось стать даже председателю Беллегпрома. За скорость обслуживания и за качество отвечает! Это ведь не заморский товар, модные новинки под стать цитатам, свои, родные – всё шьют в Беларуси.

Пока одни определялись с цветом и цитатами, другие занимали очередь. И здесь, как в бане – все равны. Даже председатель Комитета госконтроля в самом конце очереди, терпеливо ждет. А вот министр информации и зампред президентской Администрации присматриваются. Свой гардероб пополнила и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, это она анонсировала выход футболок с громкими президентскими заголовками. На открытие магазина заглянула и чета Новицких, пока у мужа отпуск, жена – по магазинам, и здесь уж убежать на орбиту у белорусского космонавта не получилось. Все вместе. Кто знает, может, скоро «Факты на стол» долетят и на МКС.

Олег Новицкий, космонавт: «Идея мне кажется замечательной, и, судя по тому, сколько людей стоит в очереди и какой идет спрос на эту продукцию, Президент пользуется заслуженным авторитетом – это здорово. Мне понравилось "Раздевайся и работай", но взяли все-таки "Президентами не становятся, президентами рождаются"».

Люди спешат примерить. Некоторые даже не ищут примерочных. Всё, не отходя от стендов. Говорят, быстрее бы заполучить одежду с политически актуальным брендом. Цены совсем не кусаются. Мерч «Первого» – полностью белорусского производства.

К слову, в топе цитат – «Раздевайся и работай», и чаще такой выбор делают мужчины. Семейные пары отдают предпочтение чувствам – «Любимую не отдают». А вот фраза «Будет интересно» уже стала мейнстримом в социальных сетях. Те, кто успел купить днем, вовсю красуются в инстаграме, где организовали настоящий флешмоб с мерчем от «Первого».

Сегодня двери распахнул только первый магазин, а люди уже интересуются: когда ждать филиалы в регионах. Ведь своя продукция – ближе к телу, тем более с такими цитатами. И даже если всю фирменную одежду раскупят, переживать не стоит. Дошьют оперативно, готовы работать даже ночью. И удивлять новыми коллекциями. Уже на следующей неделе в «Первом» –обновление. Конечно, секретов всех не раскрыли, но пообещали – будет интересно.

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