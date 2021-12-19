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Волонтеры и врачи создали все необходимые условия для родившихся у женщин-беженок малышей

19.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волонтеры и врачи создали все необходимые условия для родившихся у женщин-беженок малышей

Как себя чувствуют малыши женщин-беженок, которые появились на свет в Беларуси? Наша съемочная группа сегодня побывала в специальной кризисной комнате, где поселили мам с детьми. 


Для них созданы все условия. Купили кроватки и дополнительную ванночку. Волонтёры Красного Креста ведут круглосуточное дежурство. А утром с патронажем приходили врачи из поликлиники. 

Впрочем, заботой и закупкой необходимого не ограничиваются. Ещё одно доброе дело организовали спонтанно. Больше недели из-за родов одна из беженок была разлучена с 4-летней дочкой. При выписке женщина сказала, что соскучилась и очень хочет увидеться. Даже собиралась из перинатального центра ехать в лагерь. Трогательной была не только встреча мамы и дочери. Мина впервые увидела свою младшую сестру и привезла ей в подарок любимую игрушку. 

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Как себя чувствуют малыши женщин-беженок, которые появились на свет в Беларуси? Наша съемочная группа сегодня побывала в специальной кризисной комнате, где...
 
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