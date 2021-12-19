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Поверить в чудо: дети из интернатов пишут письма Деду Морозу, а их мечты исполняют волонтеры. Проект «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
Во всём мире наступает время предновогодних историй. И в нашей рубрике «Хорошие люди» тоже начинается серия особенных репортажей. Сегодня её героями стали участники волонтёрского движения, которые помогают тем, у кого из-за разных жизненных обстоятельств совсем немного поводов верить в чудеса. Детям, которые по воле судьбы оказались в непростой жизненной ситуации. О тех, кто посвящает себя радости других. Проект «Хорошие люди» о людях нужных.
Когда все мы писали письма Деду Морозу, были абсолютно уверены, что летят они прямо на Северный полюс. А рядом всегда находились те, кто оберегал нашу сказку. Вот уже пять лет Виктория и её команда оберегают сказку для тех, кому она нужна больше, чем другим.
Они никогда не собирают деньги – только нужные вещи или подарки. Но их главная миссия в другом – помогать чувствовать себя нужными тем, кому почему-то досталась сложная судьба. Они ездят в дома престарелых с детьми, чтобы просто поиграть в шахматы, организовывают ребятам из детских домов модные стрижки или встречу с кумирами. Но самое любимое время наступает с приходом зимы. Когда из интернатов к ним летят письма с просьбами о наушниках, коньках, игрушках. Их передают тем, кто хочет подготовить на несколько подарков больше, чем только своим близким. Так начинается сказка.
И вот однажды утром, когда её дом уже похож на филиал резиденции Деда Мороза, они отправляются в Осиповичскую школу-интернат, где с их приездом начинается праздник.
У некоторых детей есть семьи, но в силу обстоятельств и сложных заболеваний большую часть времени они всё же проводят в интернате. Поэтому каждое прикосновение, объятие или такой обычный, но, главное, искренний вопрос «Как дела?» уже повод для громкого смеха и этого наполненного восторгом взгляда, который бывает только в детстве. Ну, а подарки никогда не бывают лишними, да и ничто больше так сильно не укрепляет веру в их чудо.
Передавая подарки, желания они тоже загадывают. Мечтают, чтобы людей в их движении с каждым годом становилось больше во всех городах страны. Ведь так устроена жизнь, и ведь на самом деле каждому из нас нужно быть нужным. И порой для этого достаточно просто протянуть руку.
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Поверить в чудо: дети из интернатов пишут письма Деду Морозу, а их мечты исполняют волонтеры. Проект «Хорошие люди»
Во всём мире наступает время предновогодних историй. И в нашей рубрике «Хорошие люди» тоже начинается серия особенных репортажей. Сегодня её героями стали...
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