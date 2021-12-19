Поверить в чудо: дети из интернатов пишут письма Деду Морозу, а их мечты исполняют волонтеры. Проект «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Во всём мире наступает время предновогодних историй. И в нашей рубрике «Хорошие люди» тоже начинается серия особенных репортажей. Сегодня её героями стали участники волонтёрского движения, которые помогают тем, у кого из-за разных жизненных обстоятельств совсем немного поводов верить в чудеса. Детям, которые по воле судьбы оказались в непростой жизненной ситуации. О тех, кто посвящает себя радости других. Проект «Хорошие люди» о людях нужных.





«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Ангелина, я учусь в 9-м классе Осиповичской школы-интерната. Я пыталась весь год быть очень хорошей девочкой и очень надеюсь, что заслужила хороший подарок. Спасибо большое за подарки в прошлом году, они нам очень понравились. В этом году я хочу настольную игру – морской бой. Я знаю, что ты и твои помощницы очень заняты, но я надеюсь, что ты найдёшь время, чтобы доставить подарок для меня. Жду с нетерпением!»

Когда все мы писали письма Деду Морозу, были абсолютно уверены, что летят они прямо на Северный полюс. А рядом всегда находились те, кто оберегал нашу сказку. Вот уже пять лет Виктория и её команда оберегают сказку для тех, кому она нужна больше, чем другим.

Виктория Крут, организатор волонтёрского движения «Нужные люди»: «Я почувствовала, что мне хочется помогать! Меня так воспитывали – помогать тем, кто слабее. В какой-то момент я поняла, что пора действовать, я нашла девчонок, и мы с ними поехали в червенский дом-интернат. И когда я туда попала, я проплакала трое суток, даже не проплакала – провыла. И потом в какой-то момент сказала – так, Вика, всё! Встала и пошла делать. И 9 Мая на День Победы была первая наша поездка от волонтёрского движения "Нужные люди"».

Они никогда не собирают деньги – только нужные вещи или подарки. Но их главная миссия в другом – помогать чувствовать себя нужными тем, кому почему-то досталась сложная судьба. Они ездят в дома престарелых с детьми, чтобы просто поиграть в шахматы, организовывают ребятам из детских домов модные стрижки или встречу с кумирами. Но самое любимое время наступает с приходом зимы. Когда из интернатов к ним летят письма с просьбами о наушниках, коньках, игрушках. Их передают тем, кто хочет подготовить на несколько подарков больше, чем только своим близким. Так начинается сказка.

Виктория Крут, организатор волонтёрского движения «Нужные люди»: «Сегодня нужным может стать каждый, кто хочет делиться, принимать, отдавать, дружить, ездить и улыбаться. И врачи, и парикмахеры, и стоматологи, и визажисты. Мне кажется, что нам помогает весь город, вот правда. Раньше у нас была команда – один за всех и все за одного, а сейчас кто-то болеет, кто-то боится, и мы пришли к тому, что у нас есть место сбора. Я этих людей, которые участвуют в сборах, даже не вижу в глаза, и мне иногда очень обидно, потому что мне хочется каждого обнять, поцеловать, поблагодарить».

И вот однажды утром, когда её дом уже похож на филиал резиденции Деда Мороза, они отправляются в Осиповичскую школу-интернат, где с их приездом начинается праздник.

У некоторых детей есть семьи, но в силу обстоятельств и сложных заболеваний большую часть времени они всё же проводят в интернате. Поэтому каждое прикосновение, объятие или такой обычный, но, главное, искренний вопрос «Как дела?» уже повод для громкого смеха и этого наполненного восторгом взгляда, который бывает только в детстве. Ну, а подарки никогда не бывают лишними, да и ничто больше так сильно не укрепляет веру в их чудо.

Клавдия Шириль, волонтёр движения «Нужные люди»: «Этого момента не ждёшь, он просто тебя наполняет – эти детские глаза, благодарные взрослые глаза, не потому что пунктик стоит – надо сделать доброе дело, ты просто с этим ощущением живёшь и получаешь намного больше».

Передавая подарки, желания они тоже загадывают. Мечтают, чтобы людей в их движении с каждым годом становилось больше во всех городах страны. Ведь так устроена жизнь, и ведь на самом деле каждому из нас нужно быть нужным. И порой для этого достаточно просто протянуть руку.

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