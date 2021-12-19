Жителю США вынесли приговор за нападение на полицейских во время штурма Капитолия

Источник материала: ОНТ

В США продолжается судебное преследование участников штурма Капитолия.

Пять лет и три месяца тюрьмы получил житель Флориды за то, что напал на полицейских с огнетушителем. Сообщается, что Роберт Скотт Палмер распылил его в сторону кордона и бросил в правоохранителей пустой баллон. В ответ от полицейских он получил резиновую пулю в живот. А от суда – самый суровый приговор среди уже вынесенных участникам штурма Капитолия 6 января этого года.





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