В центре Китая рухнул огромный мост, есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Обрушение фрагмента пандусного моста в городе Эчжоу в Центральном Китае стало причиной гибели трех человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет «Синьхуа», ссылаясь на сообщения провинциальных управлений транспорта и общественной безопасности.

Трагедия случилась в субботу, в районе четырех часов дня по местному времени. Рухнула часть пандусного моста, которая соединяла скоростные автомагистрали Шанхай-Чунцин и Дацин-Гуанчжоу. В результате с моста упали три грузовика, а легковой автомобиль раздавило упавшим одностоечным мостом.

Во время аварии на мосту проходило мелкомасштабное строительство. Два человека погибли на месте. Пока не сообщается о причинах произошедшего.

Фото: chinadaily.com

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