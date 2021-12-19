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В центре Китая рухнул огромный мост, есть погибшие

19.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Китая рухнул огромный мост, есть погибшие

Обрушение фрагмента пандусного моста в городе Эчжоу в Центральном Китае стало причиной гибели трех человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет «Синьхуа», ссылаясь на сообщения провинциальных управлений транспорта и общественной безопасности.

Трагедия случилась в субботу, в районе четырех часов дня по местному времени. Рухнула часть пандусного моста, которая соединяла скоростные автомагистрали Шанхай-Чунцин и Дацин-Гуанчжоу. В результате с моста упали три грузовика, а легковой автомобиль раздавило упавшим одностоечным мостом.

Во время аварии на мосту проходило мелкомасштабное строительство. Два человека погибли на месте. Пока не сообщается о причинах произошедшего.

Фото: chinadaily.com

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Обрушение фрагмента пандусного моста в городе Эчжоу в Центральном Китае стало причиной гибели трех человек, еще четверо получили ранения различной степени...
 
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