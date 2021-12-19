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Легковушки столкнулись на перекрестке в Минске: есть пострадавшие

19.12.2021 09:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске, один из водителей ехал на красный. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

18 декабря около 18.30 51-летний водитель автомобиля "Тойота" двигался по улице Чкалова. Проезжая перекресток с улицей Аэродромной на запрещающий сигнал светофора, его автомобиль столкнулся с "Рено".

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, два пассажира автомобиля "Рено" доставлены в учреждение здравоохранения для оказания помощи", - говорится в сообщении

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и ответственными за рулем. Проезд перекрестков как регулируемых, так и нерегулируемых требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 декабря около 18.30 51-летний водитель автомобиля "Тойота" двигался по улице Чкалова. Проезжая перекресток с улицей Аэродромной на запрещающий сигнал светофора, его...
 
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