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Хозяйка поцеловала кота, но взаимности не дождалась. Вот что он сделал в ответ! Посмотрите, с таким пушистиком стоит быть осторожней!
Источник материала: ОНТ
Видео с неожиданным ответом кота на поцелуй хозяйки опубликовала пользовательница TikTok yeti.cat.
В ролике девушка поцеловала своего пушистика, а он в ответ сильно укусил ее. «Было больно», – написала владелица кота. Видео в TikTok собрало более полутора миллионов просмотров и несколько тысяч комментариев.
«Кажется, это был кусь не по любви», «Это очень больно, я прям почувствовала», «Домашний пирсинг», «Ну и злюка», – писали комментаторы.
Фото:
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Хозяйка поцеловала кота, но взаимности не дождалась. Вот что он сделал в ответ! Посмотрите, с таким пушистиком стоит быть осторожней!
Видео с неожиданным ответом кота на поцелуй хозяйки опубликовала пользовательница TikTok yeti.cat. В ролике девушка поцеловала своего пушистика, а он в ответ сильно...
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