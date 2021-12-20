Хозяйка поцеловала кота, но взаимности не дождалась. Вот что он сделал в ответ! Посмотрите, с таким пушистиком стоит быть осторожней!

Источник материала: ОНТ

Видео с неожиданным ответом кота на поцелуй хозяйки опубликовала пользовательница TikTok yeti.cat.

В ролике девушка поцеловала своего пушистика, а он в ответ сильно укусил ее. «Было больно», – написала владелица кота. Видео в TikTok собрало более полутора миллионов просмотров и несколько тысяч комментариев.

«Кажется, это был кусь не по любви», «Это очень больно, я прям почувствовала», «Домашний пирсинг», «Ну и злюка», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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