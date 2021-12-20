5 секретов приготовления свиной рульки: блюдо получается отменным и очень аппетитным!

Источник материала: ОНТ

Как правильно готовить бюджетное и такое вкусное, сытное блюдо, как свиная рулька, написал портал edimdoma.ru . Если соблюдать несложные условия, то получите потрясающий обед или отличную закуску к пиву.

1. Задняя рулька более мясистая и нежная, поэтому ее, как правило, используют для вторых блюд, а более жесткую переднюю – для супов и холодца. Рульки с задних ног весят не менее 1,5 кг, передние меньше – около 1 кг.

2. Обязательно обращайте внимание на качество мяса при покупке – оно должно быть серовато-розовым, с тонкими прослойками жира, а шкурка – светлой, без пятен. Если цвет окорока слишком яркий, возможно, его обработали марганцовкой. Темное мясо, желтый жир – животное было старым. Надавите на рульку пальцем – на свежем мясе вмятина долго не продержится. На залежавшемся – ямка от пальца останется надолго.

3. Сначала рульку нужно замариновать. Вот несколько способов:

натереть пряностями, вдавливая часть приправ в надрезы на шкурке;

смазать лимонным соком, смешанным с соевым соусом и чесноком;

хорошо подходят для маринада гранатовый или томатный сок, имбирный соус или оливковое масло;

из специй – прованские травы, розмарин, можжевельник, лавровый лист, чеснок, тмин, красный и черный перец;

чтобы рулька была нежной, можно несколько часов вымачивать ее в холодном молоке.

4. Сначала отварите рульку – так вы значительно сократите время запекания. Варить окорок нужно 1,5-2 часа, после этого запекать – около получаса.

5. Перед запеканием обмажьте рульку горчично-медовым соусом для пикантного вкуса и золотистой корочки. На противень под мясо и рядом с ним положите крупные кольца лука, которые после карамелизации отдадут свой сок запекающемуся мясу.

Фото: edimdoma.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram