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5 секретов приготовления свиной рульки: блюдо получается отменным и очень аппетитным!
Источник материала: ОНТ
Как правильно готовить бюджетное и такое вкусное, сытное блюдо, как свиная рулька, написал портал
1. Задняя рулька более мясистая и нежная, поэтому ее, как правило, используют для вторых блюд, а более жесткую переднюю – для супов и холодца. Рульки с задних ног весят не менее 1,5 кг, передние меньше – около 1 кг.
2. Обязательно обращайте внимание на качество мяса при покупке – оно должно быть серовато-розовым, с тонкими прослойками жира, а шкурка – светлой, без пятен. Если цвет окорока слишком яркий, возможно, его обработали марганцовкой. Темное мясо, желтый жир – животное было старым. Надавите на рульку пальцем – на свежем мясе вмятина долго не продержится. На залежавшемся – ямка от пальца останется надолго.
3. Сначала рульку нужно замариновать. Вот несколько способов:
4. Сначала отварите рульку – так вы значительно сократите время запекания. Варить окорок нужно 1,5-2 часа, после этого запекать – около получаса.
5. Перед запеканием обмажьте рульку горчично-медовым соусом для пикантного вкуса и золотистой корочки. На противень под мясо и рядом с ним положите крупные кольца лука, которые после карамелизации отдадут свой сок запекающемуся мясу.
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Как правильно готовить бюджетное и такое вкусное, сытное блюдо, как свиная рулька, написал портал edimdoma.ru. Если соблюдать несложные условия, то получите потрясающий...
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