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Мужчина в Москве убил жену и тещу: его задержали (ВИДЕО)

20.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Каширском шоссе в Москве произошло убийство, сообщает ren.tv.

Мужчина, по некоторым данным, из-за давнего семейного конфликта до смерти забил жену и тещу тяжелым предметом по голове.

С места преступления он скрылся на автомобиле, сейчас его разыскивают. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело.

UPD: Подозреваемого в двойном убийстве задержали, сообщает РИА «Новости».

Фото: depositphotos.com

Видео: Telegram-канал SHOT

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На Каширском шоссе в Москве произошло убийство, сообщает ren.tv. Мужчина, по некоторым данным, из-за давнего семейного конфликта до смерти забил жену и тещу тяжелым...
 
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