Мужчина в Москве убил жену и тещу: его задержали (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На Каширском шоссе в Москве произошло убийство, сообщает ren.tv.

Мужчина, по некоторым данным, из-за давнего семейного конфликта до смерти забил жену и тещу тяжелым предметом по голове.

С места преступления он скрылся на автомобиле, сейчас его разыскивают. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело.

UPD: Подозреваемого в двойном убийстве задержали, сообщает РИА «Новости».

Фото: depositphotos.com

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