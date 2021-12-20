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Мужчина в Москве убил жену и тещу: его задержали (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На Каширском шоссе в Москве произошло убийство,
Мужчина, по некоторым данным, из-за давнего семейного конфликта до смерти забил жену и тещу тяжелым предметом по голове.
С места преступления он скрылся на автомобиле, сейчас его разыскивают. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело.
UPD: Подозреваемого в двойном убийстве задержали,
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На Каширском шоссе в Москве произошло убийство, сообщает ren.tv. Мужчина, по некоторым данным, из-за давнего семейного конфликта до смерти забил жену и тещу тяжелым...
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