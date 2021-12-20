Кот променял дорогой подарок хозяев на подушку и насмешил всех до слез. Посмотрите, что ему купили!

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике можно посмотреть, как хозяева кота Лео купили своему питомцу дорогую лежанку, а он выбрал для сна мягкую подушку. В соцсетях видео посмотрели около 3 млн человек.





Пользователей до слез развеселил Лео, который обожает подушки.





Фото: Pixabay.com

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