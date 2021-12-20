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Игрок гандбольного клуба СКА Дмитрий Камышик: Цель – побеждать каждый матч
Источник материала: ОНТ
На старте подготовки. Гандбольная сборная начала тренировки, в январе команда сыграет на чемпионате Европы. Гость программы «СпортКлуб» на ОНТ – игрок гандбольного клуба СКА Дмитрий Камышик.
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На старте подготовки. Гандбольная сборная начала тренировки, в январе команда сыграет на чемпионате Европы. Гость программы «СпортКлуб» на ОНТ – игрок...
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