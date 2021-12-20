ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игрок гандбольного клуба СКА Дмитрий Камышик: Цель – побеждать каждый матч

20.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На старте подготовки. Гандбольная сборная начала тренировки, в январе команда сыграет на чемпионате Европы. Гость программы «СпортКлуб» на ОНТ – игрок гандбольного клуба СКА Дмитрий Камышик.

Подробнее – в видеоинформации

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На старте подготовки. Гандбольная сборная начала тренировки, в январе команда сыграет на чемпионате Европы. Гость программы «СпортКлуб» на ОНТ – игрок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кот хотел, чтобы второй пушистик поиграл с ним. И вот что ему пришлось делать! Посмотрите, 100% будете смеяться!
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by