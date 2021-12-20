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«Добрый, умный и дарит детям счастье». Проект «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза

20.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Добрый, умный и дарит детям счастье». Проект «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза

Каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза. Совсем скоро встретить на улице бородатого волшебника в паре со Снегурочкой будет обычным делом. Услуга вызова Деда Мороза на дом – уже давно действующий бизнес с клиентской базой, скидками и конкурентами. Но детям это не так важно – они ждут от нас сказки. 

Сложно ли работать в праздники и все ли дети рады видеть Деда Мороза у себя дома, смотрите в новой серии авторского проекта телеканала ОНТ при поддержке Беларусбанка «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза.


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Каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза. Совсем скоро встретить на улице бородатого волшебника в паре со Снегурочкой будет обычным делом. Услуга вызова Деда...
 
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