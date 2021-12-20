«Добрый, умный и дарит детям счастье». Проект «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза

Источник материала: ОНТ

Каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза. Совсем скоро встретить на улице бородатого волшебника в паре со Снегурочкой будет обычным делом. Услуга вызова Деда Мороза на дом – уже давно действующий бизнес с клиентской базой, скидками и конкурентами. Но детям это не так важно – они ждут от нас сказки.

Сложно ли работать в праздники и все ли дети рады видеть Деда Мороза у себя дома, смотрите в новой серии авторского проекта телеканала ОНТ при поддержке Беларусбанка «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза.





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