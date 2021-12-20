|
«Добрый, умный и дарит детям счастье». Проект «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза
Источник материала: ОНТ
Каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза. Совсем скоро встретить на улице бородатого волшебника в паре со Снегурочкой будет обычным делом. Услуга вызова Деда Мороза на дом – уже давно действующий бизнес с клиентской базой, скидками и конкурентами. Но детям это не так важно – они ждут от нас сказки.
Сложно ли работать в праздники и все ли дети рады видеть Деда Мороза у себя дома, смотрите в новой серии авторского проекта телеканала ОНТ при поддержке Беларусбанка «Тебя ждут дома». Семья Деда Мороза.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза. Совсем скоро встретить на улице бородатого волшебника в паре со Снегурочкой будет обычным делом. Услуга вызова Деда...
|
Архив (Разное)