Мужчина вышел утром попить кофе, увидел черное пятно на скале и вызвал спасателей. Вот кому случайно повезло! Почитайте, невероятная история!

Источник материала: ОНТ

Замечательную историю со счастливым концом опубликовал портал The Dodo .

Пожилой мужчина из Колорадо в США пил утренний кофе возле своего магазина мотоциклов, когда заметил кое-что необычное вдалеке на скале – крошечное черное пятно.





Он сходил за биноклем, чтобы получше разглядеть его – раньше американец такого не видел. Черным пятном оказалась собака, которая застряла на скале и нуждалась в срочной помощи.





Мужчина позвонил в Гуманное общество региона Пайкс-Пик (HSPPR) – вскоре началась спасательная операция.





Собака застряла на небольшом выступе примерно в 46 м над ручьем. Никто не знал, сколько животное пробыло там, поэтому план спасения начали продумывать быстро.

Офицеры смогли раздобыть кое-какое альпинистское снаряжение, и как только они подготовились, Баркер спустилась вниз к застрявшей собаке, которая была очень счастлива, что наконец кто-то пришел за ней.





Когда собаку доставили в безопасное место, сотрудники HSPPR увидели, что на ее ошейнике написана кличка Джесси Ли. Персонал нашел контактную информацию ее хозяев. Оказывается, она пропала без вести две недели назад. Семья искала Джесс Ли каждый день и была невероятно счастлива, что она нашлась.









Фото: facebook.com

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