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Ученые создали «мини-мозг» в чашке Петри. Клетки человеческого мозга научились играть в Pong быстрее, чем искусственный интеллект

20.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые создали «мини-мозг» в чашке Петри. Клетки человеческого мозга научились играть в Pong быстрее, чем искусственный интеллект

Исследователи Cortical Labs создали «мини-мозг» в чашке Петри. Творение ученых играет в аркадную игру Pong. Об этом информирует New Scientist.

Система Dishbrain состоит из порядка миллиона живых клеток мозга человека. Исследователи разместили клетки поверх массива микроэлектродов, которые их стимулируют и анализируют нейронную активность.

Человеческие клетки играют в Pong для одного пользователя. Электрический сигнал отправляется то в левую, то в правую часть массива, указывая, где находится мяч. «Мини-мозг» для управления ракеткой запускает нейроны.

В ходе эксперимента было установлено, что «мини-мозгу» для освоения игры достаточно 10-15 сессий, а искусственный интеллект требует для того же порядка 5 тысяч сессий по 15 минут.


ИИ при этом побеждает «мини-мозга» в игре друг против друга.

Фото: Pixabay

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Исследователи Cortical Labs создали «мини-мозг» в чашке Петри. Творение ученых играет в аркадную игру Pong. Об этом информирует New Scientist. Система Dishbrain состоит из порядка...
 
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