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Ученые создали «мини-мозг» в чашке Петри. Клетки человеческого мозга научились играть в Pong быстрее, чем искусственный интеллект
Источник материала: ОНТ
Исследователи Cortical Labs создали «мини-мозг» в чашке Петри. Творение ученых играет в аркадную игру Pong. Об этом
Система Dishbrain состоит из порядка миллиона живых клеток мозга человека. Исследователи разместили клетки поверх массива микроэлектродов, которые их стимулируют и анализируют нейронную активность.
Человеческие клетки играют в Pong для одного пользователя. Электрический сигнал отправляется то в левую, то в правую часть массива, указывая, где находится мяч. «Мини-мозг» для управления ракеткой запускает нейроны.
В ходе эксперимента было установлено, что «мини-мозгу» для освоения игры достаточно 10-15 сессий, а искусственный интеллект требует для того же порядка 5 тысяч сессий по 15 минут.
Фото: Pixabay
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Ученые создали «мини-мозг» в чашке Петри. Клетки человеческого мозга научились играть в Pong быстрее, чем искусственный интеллект
Исследователи Cortical Labs создали «мини-мозг» в чашке Петри. Творение ученых играет в аркадную игру Pong. Об этом информирует New Scientist. Система Dishbrain состоит из порядка...
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