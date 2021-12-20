Польский солдат бежал в Беларусь, попросив политического убежища. Хронология и реакция Варшавы

Источник материала: ОНТ

То, что происходит по ту сторону колючей польской границы, в шокирующих подробностях знает и уже рассказал Эмиль Чечко. Польский солдат устал от лжи и произвола Варшавы и буквально бежал в Беларусь, попросив у Минска политического убежища. Эта новость в пятницу произвела эффект разорвавшейся бомбы, как и откровения молодого человека о том, как заставляют стрелять в тех, кто ищет защиты в Европе, а тех, кто не согласен, запугивают военной контрразведкой.





16 декабря в Польше из части, переброшенной к границе Беларуси, пропал солдат. Это не первое ЧП в зоне действия режима чрезвычайного положения, введенного польской стороной. Ранее один боец скончался там от странного сердечного приступа. Другой – покончил жизнь самоубийством. Впрочем, как и в нынешнем случае, их военные эти факты вначале пытались скрыть. Втайне начатые ими поиски пропавшего результатов не дали. Лишь на следующий день стало известно: Эмиль Чечко, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, перешел на другую сторону.

Даже после появления в белорусских медиа фотографий Эмиля Чечко и его документов польская сторона несколько часов делала вид, что никакого их рядового на белорусской территории нет. Затем было заявлено, что он – заложник, он – в плену. К этому времени первые заявления сделал и Эмиль.

Почти сразу же в пропольских каналах поднялась волна сообщений, где польского военного обвиняли в алкоголизме, наркомании, рукоприкладстве и многочисленных нарушениях закона. Как такое «чудовище» могло находиться на свободе, да еще и продолжать службу в «свободной и законопослушной» Польше – вопрос, ответа на который нет до сих пор. А слова Эмиля о преступлениях на польской территории есть. И они косвенно, но явно подтверждают данные, ранее опубликованные в СМИ Польши и Украины.

К вечеру 17 декабря уволены начальники попросившего политического убежища в Беларуси польского солдата: командир его батареи, командир взвода и командир дивизиона. В это же время в польских СМИ обсуждают слова министра обороны Польши о том, что Эмиль ранее уже увольнялся из армии и продолжал находиться в зоне чрезвычайного положения по ошибке. Одновременно с этим сам Эмиль продолжает рассказывать о том, что ему удалось пережить за последние месяцы на службе. И о гражданах Польши, что хотели помочь беженцам в приграничье. И кому пережить эти месяцы не удалось.

Полная версия интервью Эмиля Чечко о свежих могилах на польской территории и о тех, кто остался лежать там непогребенным, в польских официальных СМИ не появилась – по их законам информация из зоны ЧП должна получить одобрение военных. А вот утверждения о том, что рядовой Чечко – сотрудник белорусских спецслужб, начали распространяться как по официальным, так и по пропольским Telegram-каналам. Без доказательств. Эмиль догадывался, что так и будет.

На данный момент с призывом к международным правозащитным организациям и журналистам, работающим в Польше, проверить слова Эмиля Чечко обратился Белорусский союз журналистов и члены парламента. Это помогло бы понять, что заставило молодого человека, не скрывавшего ранее своих правых взглядов, бежать. Но Польша продолжает делать противоречивые заявления или отмалчиваться. Молчит и Запад. В приграничье с польской стороны въезд для BBC, Sky News, CNN и прочих запрещен.

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