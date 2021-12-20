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«Евроопт» и Белкоопсоюз подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 2022 году
Источник материала: ОНТ
В 2022-й торговая сеть «Евроопт» и Белорусский республиканский союз потребительских обществ войдут, взявшись за руки. Они подписали партнёрское соглашение о сотрудничестве в наступающем году. Чем обернется такой тандем для покупателя, расскажет Юлия Новикова.
Партнёрство, выгодное всем! Белкоопсоюз – крупнейший оператор розничной торговли в сельской местности. Организация обслуживает розничной торговлей 23 тысячи населенных пунктов. Поэтому работа с сельскими покупателями – одно из главных направлений. Но прогресс не стоит на месте, и в регионы пришли сетевые операторы. Формат, ассортимент и цены. «Евроопт» уже доказал и показал, что торговля на селе может получить совершенно другой облик.
Для потребительской кооперации важно остаться конкурентными по качеству и себестоимости готовой продукции. Поэтому партнерское соглашение охватывает самые разные сферы. Прежде всего, «Евроопт» – крупнейший оператор розницы, важнейшая площадка для реализации продукции, которую производят предприятия Белкоопсоюза.
Потребкооперация стремится сохранить свое производство – это примерно 300 предприятий и 5000 работников. И возможности сети «Евроопт» по продвижению товаров от Белкоопсоюза сложно переоценить.
Частный бизнес и государство готовы работать, взявшись за руки. Например, опыт «Евроопта» в онлайн-торговле специалисты белорусской розницы признают бесценным. А с помощью интернет-сервиса совершают покупки тысячи белорусов. И скоро эта возможность появится у сельского жителя.
Все по ГОСТу! Белкоопсоюз уделяет большое внимание сохранению традиционной рецептуры в своих продуктах. В «Евроопте» такую позицию разделяют и готовы обеспечить покупателей качественной отечественной продукцией.
Сегодня торговая сеть «Евроопт» на селе – это почти 200 магазинов общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Работает также около 50 автолавок, которые обслуживают более 2200 деревень. Товарооборот сети в сельской местности превышает 200 млн рублей в год, и каждый месяц жители малых населенных пунктов делают в торговых объектах сети более миллиона покупок. Ярким примером успешной работы сети «Евроопт» стал оршанский проект. Компании были переданы 34 магазина. После переформатирования и модернизации торговые объекты открылись под новыми вывесками. В итоге товарооборот увеличился в несколько раз. К тому же сохранились рабочие места, что важно в сельской местности. А еще добавились современный торговый сервис и полный ассортимент всех необходимых товаров.
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В 2022-й торговая сеть «Евроопт» и Белорусский республиканский союз потребительских обществ войдут, взявшись за руки. Они подписали партнёрское соглашение о...
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