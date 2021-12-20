«Евроопт» и Белкоопсоюз подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 2022 году

Источник материала: ОНТ

В 2022-й торговая сеть «Евроопт» и Белорусский республиканский союз потребительских обществ войдут, взявшись за руки. Они подписали партнёрское соглашение о сотрудничестве в наступающем году. Чем обернется такой тандем для покупателя, расскажет Юлия Новикова.





Партнёрство, выгодное всем! Белкоопсоюз – крупнейший оператор розничной торговли в сельской местности. Организация обслуживает розничной торговлей 23 тысячи населенных пунктов. Поэтому работа с сельскими покупателями – одно из главных направлений. Но прогресс не стоит на месте, и в регионы пришли сетевые операторы. Формат, ассортимент и цены. «Евроопт» уже доказал и показал, что торговля на селе может получить совершенно другой облик.

Андрей Зубков, генеральный директор компании «Евроторг»: «Наше сотрудничество с Белкоопсоюзом началось уже достаточно давно. И основано на понимании, что мы не только конкуренты, но и соратники. У нас общий покупатель на селе. Мы удовлетворяем его потребности и работаем ему на благо. У нас есть возможности сотрудничества в области закупок – Белкоопсоюз с его столетней историей знает потребности покупателей на селе, а "Евроторг" – мощная логистическая машина, которая обеспечивает поставку в магазины множества товаров. Ещё один момент: у потребкооперации есть много предприятий, которые производят прекрасную продукцию. И это тоже хороший повод для взаимодействия».

Для потребительской кооперации важно остаться конкурентными по качеству и себестоимости готовой продукции. Поэтому партнерское соглашение охватывает самые разные сферы. Прежде всего, «Евроопт» – крупнейший оператор розницы, важнейшая площадка для реализации продукции, которую производят предприятия Белкоопсоюза.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза: «Это позволит нам сократить издержки на всех этапах реализации нашего товара. Увеличит нашу доходность. Это тоже зарплата людей, которые работают в системе потребкооперации и в системе "Евроопт". И, конечно, сам покупатель будет иметь у себя в наличии качественный и хороший товар».

Потребкооперация стремится сохранить свое производство – это примерно 300 предприятий и 5000 работников. И возможности сети «Евроопт» по продвижению товаров от Белкоопсоюза сложно переоценить.

Инесса Короткевич, заместитель председателя правления Белкоопсоюза: «Мы нашли взаимовыгодное партнёрство – сотрудничество с компанией "Евроторг", потому что мы понимаем, что сегодня сокращается наша торговая сеть. Но нам важно не сократить объёмы промышленного производства».

Частный бизнес и государство готовы работать, взявшись за руки. Например, опыт «Евроопта» в онлайн-торговле специалисты белорусской розницы признают бесценным. А с помощью интернет-сервиса совершают покупки тысячи белорусов. И скоро эта возможность появится у сельского жителя.

Андрей Зубков, генеральный директор компании «Евроторг»: «У нашей компании самый большой опыт в интернет-торговле, а перед Белкоопсоюзом стоит задача развивать это направление. Наш опыт может стать для потребкооперации бесценным, но главное – он будет бесценным для нашего общего покупателя».

Все по ГОСТу! Белкоопсоюз уделяет большое внимание сохранению традиционной рецептуры в своих продуктах. В «Евроопте» такую позицию разделяют и готовы обеспечить покупателей качественной отечественной продукцией.

«Очень нравится продукция Белкоопсоюза в наших магазинах, в "Евроопте", поэтому пользуемся, покупаем, очень нам нравится».

«"Евроопт" мне нравится, потому что удобное расположение. И цены очень устраивают».

«Удобно ходить в магазин "Евроопт", приемлемые цены. Интересный такой, разносторонний ассортимент».

Сегодня торговая сеть «Евроопт» на селе – это почти 200 магазинов общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Работает также около 50 автолавок, которые обслуживают более 2200 деревень. Товарооборот сети в сельской местности превышает 200 млн рублей в год, и каждый месяц жители малых населенных пунктов делают в торговых объектах сети более миллиона покупок. Ярким примером успешной работы сети «Евроопт» стал оршанский проект. Компании были переданы 34 магазина. После переформатирования и модернизации торговые объекты открылись под новыми вывесками. В итоге товарооборот увеличился в несколько раз. К тому же сохранились рабочие места, что важно в сельской местности. А еще добавились современный торговый сервис и полный ассортимент всех необходимых товаров.

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