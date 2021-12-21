Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей

Источник материала: ОНТ

Актер Алек Болдуин, который во время съемок фильма случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, частично виноват в ее гибели. Такое заявление сделал отец погибшей девушки. Об этом пишет Sun.

Ранее актер, из рук которого выстрелил пистолет, во время интервью заявлял, что устройство выстрелило само и он не нажимал на спусковой крючок пистолета.

Отец погибшей заявил, что актер явно выстрелил, поэтому ему не понятно, почему актер «не может понести частичную ответственность за смерть» девушки.

Ранее СМИ сообщали, что 21 октября во время съемок фильма «Раст» была убита оператор. Актер заявлял, что не знал, что оружие заряжено боевыми патронами. Помимо погибшей женщины был тяжело ранен режиссер кинокартины.

Фото: pixabay

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