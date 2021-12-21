Девочке подарили хаски, и она бросилась обнимать отца. Осторожно, это слишком мило! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

С детства нам втолковывают: собаки – это очень большая ответственность. Поэтому когда ребенок в семье просит такого питомца, обычно это означает, что заниматься им будут в основном взрослые. Однако родители на видео все-таки решили завести нового члена семьи, и реакция маленькой девочки, которая очень этого хотела, покорила интернет. На видео обратил внимание Ptencoff.

Увидев на пороге отца с собакой, она не поверила своим глазам и спросила у снимающей видео мамы, не спит ли она. Поняв, что все реально, произошло неожиданное: девочка бросилась обнимать отца и очень долго держала его в объятиях, и только потом стала на колени перед собакой и стала обнимать уже ее.

«Она уже знает основы кинологии и уже бегает с чужими собаками на тренировках», – поясняет автор видео, и это дает понять, что хвостатая попала в хорошие руки.

Реакция маленькой девочки покорила сердца интернет-пользователей.

«Милее сегодня я уже больше ничего не увижу», «Здорово, когда родители слышат своих детей!», «Заплакала, как будто собаку подарили мне!», «Блин, я сюда что, рыдать прихожу?», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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