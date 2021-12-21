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Оператор АЗС «Белоруснефть», или Один день из жизни белорусской «королевы бензоколонки»
Источник материала: ОНТ
О тех, кто добывает чёрное золото, и не только о них. Компании «Белоруснефть» – 55 лет. Это большой и сплочённый коллектив профессионалов. В числе лучших есть и специалисты так называемых «околонефтяных» профессий – оператор АЗС.
Когда ты без преувеличения «первое» лицо компании (так операторов в шутку называют коллеги), то и внешний вид должен соответствовать. Здесь на это обязательно обратят внимание.
Не самая лёгкая профессия, как может показаться на первый взгляд. Слишком много обязанностей, с которыми справятся только самые стойкие. Режим повышенной внимательности.
Документация, инвентарь и внешний вид торгового зала – это детали утреннего обхода. Дальше – работа на воздухе. Территория автозаправочной станции должна быть идеально чистой, оборудование – исправным, а расчёты остатков топлива – точными. Счётчики ведь не могут обманывать.
Контроль за приёмом, хранением и доставкой нефтепродуктов. А значит, умение пользоваться не только оборудованием, но и средствами пожаротушения. Это на случай непредвиденных ситуаций. Их, кстати, почти не бывает. Разве что совсем мелкие, которые потом к тому же становятся анекдотами.
Заехать заправиться – обычное дело для любого водителя. Всего каких-то несколько минут. А вот на самой АЗС жизнь кипит круглые сутки. Рабочая смена оператора длится 12 часов. За это время он успевает заправить около тысячи человек. Это примерно 25 тысяч литров топлива.
Основная работа всё же за кассой. Постоянных клиентов здесь уже знают в лицо. Да и новички обычно возвращаются. АЗС №21 – одна из самых популярных в Гомеле.
Весь процесс как на ладони. Камеры видеонаблюдения – хорошие помощники, если водитель забывает номер колонки или, к примеру, неправильно использует оборудование. Проследить и подсказать, если что-то пошло не так.
Чем дальше, тем сложнее. Современная заправка – это не только колонки с бензином, но ещё и мини-маркет с кафе. Полки не должны пустовать: товар заказывается регулярно, запасов на складе – на двое суток вперёд. Если водителя не устраивает перекус, ему предложат горячее питание: от борща до твистеров и хот-догов по особым рецептам.
Если раньше на заправках работали в основном мужчины, то сегодня, с появлением технологий, это чаще женский труд. Марина пришла в компанию 8 лет назад. Начинала с должности рядового оператора, но уже через год получила повышение. Сегодня она здесь главная.
Такие, как Марина, каждый день доказывают: нефтяники – это не только бурильщики и сейсмологи, но и все остальные, кто связан с профессией. А это особенно важно в тот момент, когда в отрасли высокий спрос на профессионалов. Незаметно рабочий день Марины подошёл к концу. Но она решила задержаться и украсить ёлку – говорит, перед Новым годом все нуждаются в празднике.
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О тех, кто добывает чёрное золото, и не только о них. Компании «Белоруснефть» – 55 лет. Это большой и сплочённый коллектив профессионалов. В числе лучших есть и...
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