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Илья Шиманович стал финалистом чемпионата мира по плаванию на короткой воде

21.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Шиманович стал финалистом чемпионата мира по плаванию на короткой воде

В Абу-Даби близится к завершению чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Сегодня в финалах выступили и белорусские спортсмены. Григорий Пекарский занял 5-е место в решающем заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем и установил новый национальный рекорд. 

Уверенно вышел в финал лидер белорусской сборной Илья Шиманович. На дистанции 50 метров брассом он показал лучший результат среди всех участников полуфиналов – 25,55 секунды. Завтра белорус будет одним из главных фаворитов решающего заплыва. Напомним, ранее Илья Шиманович завоевал золото на дистанции 100 метров брассом и установил рекорд чемпионата мира в этой дисциплине.

ФОТО: pixabay.com

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В Абу-Даби близится к завершению чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Сегодня в финалах выступили и белорусские спортсмены. Григорий Пекарский занял 5-е...
 
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