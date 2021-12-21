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Белорусские диппредставительства усилят позиции в СНГ и странах дальней дуги. Акцент – на экономическую дипломатию
Источник материала: ОНТ
Беларусь перестраивается в связи с новыми условиями работы на внешнем контуре – и это касается деятельности Министерства иностранных дел. Президент принял с докладом главу внешнеполитического ведомства. Перемены в структуре МИДа – один из главных вопросов в повестке встречи.
Недружественная политика отдельных западных государств и альянсов по отношению к нашей стране не может не отражаться на внешнеполитических контактах. Одновременно с этим другие страны выражают официальному Минску поддержку и показывают готовность к взаимовыгодному сотрудничеству без каких-либо условий и ультиматумов.
Александр Лукашенко сегодня ориентировал Владимира Макея на усиление взаимодействия с дружественными государствами. Впрочем, этот тезис Президента не нов, установки по приоритетам внешней политики он лично давал дипломатам на совещании несколько месяцев назад. Собственно, итогом того большого разговора можно считать и сегодняшний доклад министра. В основе формирования карты загранучреждений – прагматичность и взаимность. Беларусь перестраивает работу посольств, исходя исключительно из этих аспектов.
Глава внешнеполитического ведомства внёс Президенту предложения о кадровых назначениях руководителей некоторых загранучреждений. Александр Лукашенко их поддержал, как и план по оптимизации сети белорусских посольств за рубежом. Страна усилит работу на пространстве СНГ и на дальней дуге.
Также Владимир Макей подчеркнул, что основной акцент в работе загранучреждений делается на повышение эффективности так называемой экономической дипломатии.
ФОТО: president.gov.by
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Белорусские диппредставительства усилят позиции в СНГ и странах дальней дуги. Акцент – на экономическую дипломатию
Беларусь перестраивается в связи с новыми условиями работы на внешнем контуре – и это касается деятельности Министерства иностранных дел. Президент принял с...
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