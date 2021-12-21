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Курьер спас от смерти клиента, заказавшего «последний ужин»

21.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курьер спас от смерти клиента, заказавшего «последний ужин»

В Китае курьер спас клиента, который намеревался совершить суицид. На историю обращает внимание Global Times. 

Вместе с заказом курьер получил пояснение, в котором говорилось, что ему предстоит доставить последний ужин в жизни заказчика. Доставщик приехал по указанному адресу и постучал в дверь. Реакции не последовало. Курьер вызвал полицию.

Стражи порядка узнали, что заказавший «последний ужин» человек может намереваться покончить с собой. Они пытались уговорить мужчину впустить их к нему. Вскоре их старания увенчались успехом.

Слаженные действия правоохранителей позволили спасти человека. Как отмечает источник, мужчина хотел совершить суицид после провала в инвестициях. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Фото: Pixabay

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В Китае курьер спас клиента, который намеревался совершить суицид. На историю обращает внимание Global Times.  Вместе с заказом курьер получил пояснение, в котором...
 
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