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Курьер спас от смерти клиента, заказавшего «последний ужин»
Источник материала: ОНТ
В Китае курьер спас клиента, который намеревался совершить суицид. На историю
Вместе с заказом курьер получил пояснение, в котором говорилось, что ему предстоит доставить последний ужин в жизни заказчика. Доставщик приехал по указанному адресу и постучал в дверь. Реакции не последовало. Курьер вызвал полицию.
Стражи порядка узнали, что заказавший «последний ужин» человек может намереваться покончить с собой. Они пытались уговорить мужчину впустить их к нему. Вскоре их старания увенчались успехом.
Слаженные действия правоохранителей позволили спасти человека. Как отмечает источник, мужчина хотел совершить суицид после провала в инвестициях. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Фото: Pixabay
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В Китае курьер спас клиента, который намеревался совершить суицид. На историю обращает внимание Global Times. Вместе с заказом курьер получил пояснение, в котором...
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