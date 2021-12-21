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Лично из рук Олега Новицкого! Космический экспонат – в музее Максима Богдановича. С орбиты на родину поэта вернулась открытка с его стихотворением
Источник материала: ОНТ
На орбиту и обратно. Олег Новицкий сегодня лично презентовал минскому музею Максима Богдановича космический экспонат. Открытка со «звёздным» стихотворением песняра полгода назад была отправлена на самый дальний адрес телеканалом ОНТ. Яркое событие фактически завершает год 130-летия гения земли белорусской и классика мировой литературы.
«Усе мы разам ляцім да зор…» – написал Богданович. В 1915-м никто не знал, когда же первый человек скажет: «Вижу Землю». Теперь и он «попал». Открытка-портрет побывала на высоте 400 километров. Вернул её на Родину белорус, покоривший космос.
«Полёт» Новицкого в музей был коротким. Ни минуты покоя. Всё же успел заглянуть с супругой Юлией на выставку к 130-летию Богдановича. И оставить запись в Книге почётных гостей. Поэт и космонавт почти родные – «корни» в Игумене, ныне Червене.
В нижегородской гимназии Богданович учился «довольно средне». Но точно отлично усвоил уроки «превосходного знатока звёздного неба» Сергея Щербакова. Его новаторский «Курс космографии» – в экспозиции музея поэта космического масштаба.
Всего за 10 лет Богданович сотворил литературную Вселенную. И потомки продолжают постигать её. «Усе мы разам ляцім да зор». Почему же не мечтать тогда, что когда-нибудь один из небесных объектов назовут в честь песняра.
Первой белорусской книгой, которая «видела Землю», был сборник стихов Коласа. В 1975-м Климук взял его в полёт к звездам. Сегодня Новицкий росчерком на увесистом томе символически сказал всем «Поехали!» в следующий, год 140-летия автора «Новай зямлі».
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Лично из рук Олега Новицкого! Космический экспонат – в музее Максима Богдановича. С орбиты на родину поэта вернулась открытка с его стихотворением
На орбиту и обратно. Олег Новицкий сегодня лично презентовал минскому музею Максима Богдановича космический экспонат. Открытка со «звёздным» стихотворением...
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