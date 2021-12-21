Лично из рук Олега Новицкого! Космический экспонат – в музее Максима Богдановича. С орбиты на родину поэта вернулась открытка с его стихотворением

Источник материала: ОНТ

На орбиту и обратно. Олег Новицкий сегодня лично презентовал минскому музею Максима Богдановича космический экспонат. Открытка со «звёздным» стихотворением песняра полгода назад была отправлена на самый дальний адрес телеканалом ОНТ. Яркое событие фактически завершает год 130-летия гения земли белорусской и классика мировой литературы.





«Усе мы разам ляцім да зор…» – написал Богданович. В 1915-м никто не знал, когда же первый человек скажет: «Вижу Землю». Теперь и он «попал». Открытка-портрет побывала на высоте 400 километров. Вернул её на Родину белорус, покоривший космос.

Олег Новицкий, лётчик-космонавт, командир транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «С одной стороны, это просто почтовая карточка. С другой стороны, какой путь она проделала! Это из музея она долетела до Байконура, её загрузили на грузовик, доставили на борт МКС, какой-то период времени она находилась на борту станции, о чём свидетельствует печать. И потом спущена в степи Казахстана. И потом уже в Беларусь обратно. Творчество песняра, врать не буду, знакомо только в рамках школьной программы. Потом уже, к сожалению, беларускай мовай не занимался. А занимался только подготовкой сначала к полётам на самолёте, потом к космическим полётам. Поэтому придётся наверстать».

«Полёт» Новицкого в музей был коротким. Ни минуты покоя. Всё же успел заглянуть с супругой Юлией на выставку к 130-летию Богдановича. И оставить запись в Книге почётных гостей. Поэт и космонавт почти родные – «корни» в Игумене, ныне Червене.

Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «Сябры называлі яго “госцем з высокага неба”. “Зорка Венера” і верш “Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы…”, дзе Максім узгадвае і зоркі Геркулеса, і Сонца, і Зямлю. Дарэчы, у гэтым вершы ёсць сакрэт. З аднаго боку, гэта прыгожы паэтычны вобраз. А з другога боку, гэта навукова даказаны факт. У сузор’і Геркулеса знаходзіцца сонечны апекс. Гэта значыць, што Сонца прывязана да гэтага сузор’я і ляціць разам з імі вакол цэнтра галактыкі».

В нижегородской гимназии Богданович учился «довольно средне». Но точно отлично усвоил уроки «превосходного знатока звёздного неба» Сергея Щербакова. Его новаторский «Курс космографии» – в экспозиции музея поэта космического масштаба.

Всего за 10 лет Богданович сотворил литературную Вселенную. И потомки продолжают постигать её. «Усе мы разам ляцім да зор». Почему же не мечтать тогда, что когда-нибудь один из небесных объектов назовут в честь песняра.

Первой белорусской книгой, которая «видела Землю», был сборник стихов Коласа. В 1975-м Климук взял его в полёт к звездам. Сегодня Новицкий росчерком на увесистом томе символически сказал всем «Поехали!» в следующий, год 140-летия автора «Новай зямлі».

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