«Напоминает одну большую тюрьму». Европейцы возмущены жёсткими антиковидными мерами и реакцией властей на пандемию

Источник материала: ОНТ

Жители Австрии, Нидерландов, Германии, Бельгии возмущены жёсткими антиковидными мерами и неадекватной реакцией властей на пандемию.





Чем ближе резонансное голосование в немецком парламенте, назначенное на февраль, которое может сделать вакцинацию в Германии обязательной, тем жёстче споры в обществе и агрессия в поведении местных жителей. Очередная акция протеста, очередные стычки с полицией и задержания активистов. Для многих из них крик и кулаки – последний аргумент в противостоянии с государством.

В немецком обществе люди всё чаще стали говорить о недоверии медиаресурсам, обвиняя редакции в защите точки зрения властей и в поддержке ограничений. Полиция заявляет, что среди протестующих вызревает радикальное ядро – люди, которые готовы идти на крайние меры. Немецкие спецслужбы объявили о раскрытии и срыве заговора с целью убийства премьер-министра Саксонии Майкла Кречмера. Самая восточная федеральная земля Германии имеет самый высокий уровень заражения в стране и значительный процент противников вакцинации.

Недовольство отражается не только на политиках. Полиция фиксирует участившиеся случаи агрессии в отношении врачей и журналистов.

Одним из главных очагов народного недовольства в последнее время стал Брюссель. Больше месяца каждую неделю тысячи людей выходят на улицы европейской столицы для того, чтобы выразить громкий протест существующему положению вещей.

На плакатах и в речевках те же призывы, что и в других частях Европы. В нескончаемом потоке демонстрантов люди разных социальных групп и профессий – в строю спасатели, рабочие, бизнесмены, пенсионеры и молодёжь. Они требуют вернуть отобранные у общества свободы и не отбирать у граждан право выбора, начиная от локдаунов, закрытых границ и заканчивая прививками и паспортами вакцинации, без которых у рядового европейца практически нет возможности жить так, как хочется.

Полиция, которая традиционно отгородила от протестующих подходы к зданиям европейского квартала, где работают европейские чиновники, довольно долго спокойно наблюдала за происходящим. Но как только заявленное время акции завершилось, начала достаточно жёсткий разгон. В ответ в силовиков полетели камни, палки и файеры, те ответили дубинками и слезоточивым газом.

По разным данным, в этот раз задержаны около 20 человек, сообщается о пострадавших журналистах. Представители медиа в последнее время стали частыми объектами нападений, причём и со стороны силовиков, как в этом случае, так и со стороны протестующих. Им, конечно, не нравится, когда с телеэкранов и страниц интернет-ресурсов транслируется необъективная информация.

Но что делать, когда главным медийным цензором становится государство, спрашивают демонстранты в Польше. Около сотни городов и сотни тысяч людей вышли на польские улицы в знак протеста против нового закона о средствах массовой информации. Он уже одобрен правящим большинством в польском парламенте и отправлен на подпись президенту, которого демонстранты призывают приостановить его действие. Новые правила ужесточают схему иностранного владения медийными ресурсами. У иностранцев теперь не может быть контрольного пакета. Это значит, что у редакций могут смениться собственники. Оппоненты утверждают, что это настоящее наступление на свободу слова от правящей партии. По их данным, партия «Закон и справедливость» уже контролирует Польское общественное телевидение и большую часть региональной прессы, а новый закон должен заставить сменить редакционную политику телеканала TVN, который жёстко критикует действующую власть. Его акции принадлежат американской медиагруппе Discovery. Но ни предупреждения американцев, ни озабоченность Брюсселя польское правительство пока не остановили.

За последние пять лет Польша переместилась в международном рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место. Но даже несмотря на такие рейтинги, в Варшаве настаивают, что всё делается в интересах соблюдения национальной безопасности. Похожие слова подбирают политики в Нидерландах, которые закрыли страну на жёсткий локдаун в канун Рождества и Нового года. До середины января там не работают общественные места и большинство магазинов. В прошлый раз такие решения спровоцировали масштабные беспорядки по всей стране. Наблюдатели всё ещё спорят: хватит ли выдержки у бизнеса и простых жителей Нидерландов смириться с очередными ограничениями.

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