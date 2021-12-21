Вышел новый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Источник материала: ОНТ

В интернете появился новый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», премьера которого запланирована на начало января. Видеоролик появился на YouTube.





В новой части повествуется история создания известной кинофраншизы. В этом спецвыпуске снялись Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые играли роли главных героев в фильме о мальчике, который выжил.

Выход спецвыпуска назначен на 1 января.

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