«Перестраиваю процессы в компании, а по вечерам занимаюсь стартапом». Как при безумном графике выкроить время на тренировки

Источник материала: ProBusiness



Андрей Варава. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

«Про бизнес» совместно с Samsung Galaxy Z Fold3 продолжает проект «Ретрит», в котором предприниматели и бизнесмены делятся лайфхаками для поддержания баланса между работой и личной жизнью. Мы провели уик-энд вместе с ИТ-предпринимателем Андреем Варавой. Он руководит компанией АPoint, развивает стартап в сфере Sport Tech, а оставшиеся свободные слоты в графике заполняет тренировками по триатлону. Узнали у Андрея, как научиться работать в режиме постоянной высокой нагрузки и не бросать ни одно из занятий.

«С work-life balance у меня сложно — работаю даже на выходных»

Андрей признается, что его график в последнее время перегружен. Рабочие задачи запланированы с утра до вечера и даже на выходных.

— Сейчас моя компания в процессе смены направления деятельности. Мы «дробим» услуги, выделяем те, в которых у нашей команды есть качественная экспертиза. Формируем такой перечень услуг, которые лучше всего подходят под наш стек технологий и потребности наших клиентов.

Мы поняли, что нужно сузить фокус, чтобы не распыляться и продолжать работать на рынке. Ведь важно обеспечить клиенту максимальное закрытие его потребностей. Мы пытались работать в формате разработки «полного цикла», но из-за того, что часть команды уехала за границу или перешла работать в другие компании, это стало проблематично. Рынок сейчас нестабильный, а небольшой ИТ-компании нужно здраво оценить свои возможности.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 с диагональю внутреннего экрана в 7.6 дюйма может заменить планшет или компьютер. Благодаря большому экрану удобно планировать рабочий график, проводить онлайн-звонки, работать сразу в нескольких приложениях или вкладках, без необходимости постоянно переключаться между ними.

Основная часть моей загрузки — это процесс обсуждения рабочих вопросов с коллегами, постановка задач, общение с нашими клиентами и написание кода. Конечно, последнее я со временем хотел бы делегировать. Пока ресурсов для большой команды у нас нет, а разработчики на рынке стоят достаточно дорого. Но в любом случае технологии останутся со мной, хоть, возможно, и не в таком глубоком проявлении.

Сейчас мы в основном пытаемся тестировать наши гипотезы, занимаемся анализом рынка и построением новой стратегии развития. К тому же у нас идет полная переделка сайта. В общем, АPoint на этапе переформатирования, поэтому внутри кипит работа.



Андрей Варава. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Вдобавок с отдельными клиентами мы продолжаем вести работу, некоторых пришлось передать партнерам, чтобы эффективно завершить проекты. Это тоже довольно обширный объем работы, который требует от меня как от СЕО высокой вовлеченности.

Помимо загрузки в APoint, я также занимаюсь вторым проектом — с несколькими коллегами делаем стартап в сфере Sport Tech. Пока мы не особенно его афишируем, сейчас активно изучаем рынок, чтобы понять, какие функции интересны пользователям, а от каких лучше отказаться. Готовим MVP, потом увидим, как будут реагировать пользователи, инвесторы и рынок. Возможно, будем пробовать привлекать инвестиции. Но пока мы еще на раннем этапе, работа в самом разгаре.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Одним движением Samsung Galaxy Z Fold3 превращается в компактный смартфон, который удобно носить с собой, сложить в карман или сумку. При этом внешний экран позволяет использовать все те же функции, что и внутренний.

По стартапу работаю чаще всего вечером, в позднее время. Некоторые звонки проводим ночью, т.к. часть команды находится в других часовых поясах, разница составляет до 8 часов. Когда мы уже отдыхаем, они только просыпаются.

График получается очень сумбурным: задачи есть как ранним утром, так и ночью. Поэтому, откровенно говоря, сейчас с work-life balance у меня сложно — работаю даже на выходных.

«Хотел похудеть и начал бегать… однажды в январе»

Несмотря на высокую загрузку, Андрей обязательно находит время для тренировок. Последние два года активно занимается триатлоном. Правда, из-за травмы молодой человек вынужден был на время отказаться от интенсивных нагрузок — их он заменял ходьбой и эпизодическими тренировками. Но сейчас Андрей восстановился, и почти каждый день в его списке дел есть бег, велотренировка или заплыв в бассейне.

— Для меня все началось с желания похудеть. Примерно 4 года назад решил, что пора начать бегать… однажды в январе. У меня была пара неудачных попыток сделать это систематической нагрузкой — я вышел на несколько пробежек, но это были, скорее, разовые акции. Понял, что так дело не пойдет, и присоединился к одному из беговых клубов, участники которого как раз начинали подготовку к полумарафону.



Андрей Варава. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Так я увлекся бегом. Попробовал разные типы нагрузок — у меня было несколько гонок с препятствиями. Но со временем захотелось большего, поэтому я добавил езду на велосипеде и изредка бассейн. И в итоге пришел к занятиям триатлоном.

Бег и велосипед — мои наиболее сильные виды, а в плавании слабовата техника. Тренируюсь сейчас самостоятельно, хотя в разные периоды занимался с тренером и без. У меня даже была практика занятий онлайн — для триатлонистов разработаны целые системы с программами подготовки. В них можно выставлять индивидуальные цели и адаптировать под себя с помощью алгоритмов.









Большой внутренний Flex-дисплей и процессор Snapdragon 888 дают широкие возможности выбора просмотра. Смартфон позволяет получить качественную большую картинку при просмотре видео или работе в приложениях.

Сейчас у меня тренировки почти каждый день. Я бегаю по 5−10 км, на велосипеде проезжаю от 30 до 50 км, плаваю в бассейне. В неделю тренировки занимают от 8 до 12−13 часов. Обычно стараюсь давать себе один день отдыха в неделю, чтобы организм успевал восстановиться. Иногда придерживаюсь программы, когда у меня 3 недели нагрузочные, а одна — для поддержания формы и восстановления. Такой формат помогает одновременно и сохранять физическую форму, и не перегружаться.

Зимой тренировочный процесс немного усложняется. Беговые тренировки на объем я провожу на улице до -20, хотя такие температуры бывают редко. А вот на отработку техники бега и упражнения я перемещаюсь в манеж. Велотренировки вовсе только дома. Велостанок достался без подставки под переднее колесо, поэтому пришлось соорудить подставку из подручных материалов.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Чтобы не пропускать тренировки, я внес их в свой график как полноценные рабочие задачи. Их приоритет ничуть не ниже, чем у рабочих вопросов. Стараюсь не переносить занятия, только если уж совсем никак не получается либо когда случается какой-то форс-мажор. Бывали моменты, когда я понимал, что плохо восстановился и нагрузка будет только во вред. Например, в ситуации, когда я поспал часа два-три, понимаю, что нет смысла нагружать истощенный организм. Тогда я могу либо перенести тренировку, либо заменить интенсивную нагрузку на более щадящую. Иногда вместо бега, если позволяет время, могу выйти просто на длительную пешую прогулку на 10−15 км.

Иногда мне даже удается совмещать тренировки с некоторыми рабочими вопросами. Например, если у меня низкоинтенсивная тренировка, я могу во время нее поучаствовать в онлайн-звонке с коллегами и даже некоторыми клиентами. Часто во время занятий на велосипеде могу посмотреть что-то полезное для развития или обдумать текущие задачи, поискать какие-то нетривиальные решения.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

«Только здоровый баланс нагрузок и восстановления позволяет расти»

Занятия триатлоном оказались очень полезны для моей работы. Я научился лучше понимать себя, прислушиваться к собственному организму и ощущениям. А здравая оценка своих возможностей и состояния — это то, что в первую очередь важно для любого предпринимателя.

Еще мне нравится, что триатлон — разноплановый, есть смена нагрузок. В этом я также вижу параллель с бизнесом. Хороший управленец или владелец компании должен разбираться во всех сферах — от производственного процесса до маркетинга и продаж. В моем случае к «привычному набору» компетенций руководителя добавляется еще и сфера технологий, которая развивается и меняется очень быстро. И в ней я тоже должен ориентироваться.













Триатлон — это нечто похожее. Ты должен качественно работать над техникой в беге, уметь распределять свои силы на велосипеде, контролировать технику в плавании… Везде есть свои нюансы.

Конечно, триатлон идеален, если хочется на время отключить голову от рабочих задач. При интенсивных тренировках даже говорить тяжело, не то что переживать из-за работы! Надо успевать хотя бы дышать и понимать, где ты в пространстве находишься.

Сжимаешь зубы и из последних сил пытаешься добиться результата или хотя бы пройти дистанцию до конца, а иногда принять решение остановиться, сойти с дистанции.



Андрей Варава. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Samsung Galaxy Z Fold3 имеет 5 камер на выбор. Основная состоит из трех модулей (каждый по 12 Мп). Устройство предлагает множество режимов съемки: от двукратного оптического зума до съемки с супершироким углом.

И во время физических нагрузок, мне кажется, иначе работает мышление. Тебе может прийти какая-то интересная мысль, необычное видение ситуации. Со мной так происходит во время размеренной тренировки. Под рукой всегда смартфон — я могу пометить эту мысль, записать какое-то важное наблюдение. Потом, в более спокойном режиме, смогу ее обдумать.

А еще благодаря триатлону я со многими познакомился и сейчас общаюсь. С кем-то даже выстраиваются дружеские отношения. Это часть нетворкинга, круга знакомств, которые в бизнес-среде — всегда значительная ценность.

Моя цель в триатлоне — преодолеть «половинку» (1,9 км плавание, 90 км велосипед, 21 км 975 м бег). Затем со временем хотелось бы пройти полную «железную» дистанцию (3,8 км плавание, 180 км велосипед, 42 км 195 м бег). Еще мечтаю когда-то пройти отбор и принять участие в чемпионате мира по Ironman. Пока это план-фантазия. Для его реализации все-таки нужна соответствующая подготовка.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Одной из важных особенностей смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 является защита от пыли и влаги по стандарту IPX8. Это гарантирует безопасное использование устройства даже во время занятий на улице или в бассейне.

У меня много и других интересов, помимо разработки и триатлона. Например, я увлечен аэроиндустрией: полеты в аэротрубе, парашютный спорт. Но это, опять же, требует подготовки, времени и энергии.

Все же в любом спорте главное — слушать себя и свой организм. Без этого тренировки не будут приносить ни удовольствия, ни желаемых результатов. А для меня важна в первую очередь мотивация. Любой спорт — это баланс нагрузок и восстановления. Только здоровый баланс позволяет расти. Точно так же и в бизнесе: компания переживает фазы кризисов, восстановления и в конечном счете — развития и роста.





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