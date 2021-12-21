«Удовольствие от Tesla»: Финн взорвал свой электрокар вместе с манекеном Илона Маска после того, как узнал цену ремонта

Источник материала: ОНТ

Житель Финляндии Туомас Катайнен взорвал автомобиль Tesla Model S 2013 года. Причиной стал ценник на необходимый электрокару ремонт – €20 тысяч. Ролик со взрывом был опубликован на YouTube.

По словам владельца машины, авто преодолело только 1,5 тысячи километров. Но после начались проблемы.

После этого владелец решил взорвать машину. На автомобиле было закреплено 30 кг динамита. На водительское сиденье Tesla посадили манекен с лицом Илона Маска в шлеме.

Катайнен перед взрывом и после него не скрывал радости.



Фото: Pommijätkät/YouTube

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