Мошенники убедили жительницу Молодечно перечислить инвесткомпании более Br5,5 тыс.

Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники в Skype предложили 65-летней жительнице Молодечно перечислить деньги в зарубежную инвестиционную компанию и ежемесячно получать доход без затрат времени и усилий. Пенсионерка поддалась на уговоры и в итоге потеряла все свои сбережения на сумму более Br5,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

История началась в январе этого года, однако в милицию женщина пришла только сейчас. Как выяснилось, сначала пенсионерка получила письмо с предложением, которое на тот момент показалось ей довольно правдоподобным. Женщине предлагалось внести деньги на определенный банковский счет и получить прибыль в размере 27% от суммы внесенных вкладов. При этом главное условие заключалось в том, что минимальная сумма депозита сроком на один год должна составлять не менее $1 тыс. Горожанка согласилась на эти условия и на якобы инвестиционном ресурсе, предложенном мошенниками, создала свой личный кабинет, за что перечислила на указанную там банковскую карту Br135.

После этого, общаясь в Skype с другими лжевкладчиками, женщине предложили получить пассивный доход согласно реферальной программе. Ей пообещали сумму в размере $1,65 тыс., но для приобретения денег необходимо сделать депозит. Молодечненка повелась на уловку и перевела мошенникам $750, а недостающую сумму до минимального размера вклада за нее якобы перечислила онлайн-знакомая. Однако обещанных "реферальных" заявительница так и не увидела.

Чтобы вывести эти деньги, мошенники навязали ей еще "страховку" в размере 35% от общей суммы, хранящейся на счету от ее имени. По словам лжеконсультанта инвестиционной компании, на тот момент за вкладчицей числилось якобы $2,65 тыс. Женщина поверила аферистам и перевела им сначала более Br2 тыс., чуть позже - еще одну "страховую" сумму в размере почти Br1,4 тыс. Между тем мошенники продолжали выманивать деньги у пенсионерки. Схема стала выглядеть слишком подозрительной. В правдивости слов засомневалась уже и сама молодечненка, после чего обратилась за помощью к правоохранителям. Как было установлено, деньги, перечисленные в руки мошенников, ушли за пределы республики. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Чтобы защититься от подобных мошеннических схем, правоохранители рекомендуют быть внимательными и не доверять денежные средства случайным знакомым в сети. "Пользуйтесь услугами только официально зарегистрированных брокеров, обязательно изучайте сведения о компаниях в интернете, возможно, о мошенниках уже писали другие потерпевшие в комментариях на сайте. Не стоит откликаться на заманчивые предложения незнакомцев по телефону или в мессенджерах, не переводите сбережения на неизвестные счета под любым предлогом и не переходите по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей", - подчеркнули в УВД.-0-