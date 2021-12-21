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Названа уникальная пряность, способная понизить уровень сахара в крови до 54%

21.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа уникальная пряность, способная понизить уровень сахара в крови до 54%

Понизить уровень сахара в крови до 54% может пажитник. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

Пажитник – это однолетнее растение семейства бобовых. Пользу его семян ученые изучали около 8 недель. Исследоваntли давали каждое утро gj 10 гр вымоченных семян людям, страдающим диабетом.

При это более эффективным был пажитник, вымоченный в воде, чем в йогурте. 

Однако ученые отметили, что стоит быть с этим растением очень осторожным, так как при смешивании его с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, можно заработать нехватку сахара.

Фото: Pixabay

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Понизить уровень сахара в крови до 54% может пажитник. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследования ученых. Пажитник – это однолетнее растение семейства...
 
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