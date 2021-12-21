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Названа уникальная пряность, способная понизить уровень сахара в крови до 54%
Источник материала: ОНТ
Понизить уровень сахара в крови до 54% может пажитник. Об этом
Пажитник – это однолетнее растение семейства бобовых. Пользу его семян ученые изучали около 8 недель. Исследоваntли давали каждое утро gj 10 гр вымоченных семян людям, страдающим диабетом.
При это более эффективным был пажитник, вымоченный в воде, чем в йогурте.
Однако ученые отметили, что стоит быть с этим растением очень осторожным, так как при смешивании его с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, можно заработать нехватку сахара.
Фото: Pixabay
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Понизить уровень сахара в крови до 54% может пажитник. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследования ученых. Пажитник – это однолетнее растение семейства...
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