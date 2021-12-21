ГПК: европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие

Источник материала: ОНТ

Границу Европы охраняют пьяные польские военнослужащие. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Белорусская сторона неоднократно наблюдала на различных участках границы с Польшей факты несения службы польскими пограничниками в состоянии опьянения. Очередной подобный случай накануне зафиксировали на брестском направлении.

Белорусские пограничники обратили внимание на польский пограничный наряд, поведение солдат которого было не совсем адекватным. На сопредельной стороне вооруженные военнослужащие шли неуверенной походкой вдоль колючего заграждения. Поляки говорили громко и несвязно.

Видео: ГПК Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram