Вирусолог назвал главную особенность омикрон-штамма

Источник материала: ОНТ

Новый штамм «омикрон» практически невозможно отличить по симптомам, сказал в разговоре с телеканалом «360» вирусолог из России Петр Чумаков.

По словам специалиста, симптоматика «омикрона» с другими штаммами идентична. Например, головная боль есть и при заражении штаммом-дельта. А высокая температура и сухой кашель и вовсе характерны для всех вирусных респираторных заболеваний.

Но что характерно новым штаммам, в том числе и «омикрону», они боле опасны для молодого поколения, хоть и тяжелое течение болезни наступает редко.

Фото: depositphotos.com

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