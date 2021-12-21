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Вирусолог назвал главную особенность омикрон-штамма
Источник материала: ОНТ
Новый штамм «омикрон» практически невозможно отличить по симптомам, сказал в разговоре с телеканалом
По словам специалиста, симптоматика «омикрона» с другими штаммами идентична. Например, головная боль есть и при заражении штаммом-дельта. А высокая температура и сухой кашель и вовсе характерны для всех вирусных респираторных заболеваний.
Но что характерно новым штаммам, в том числе и «омикрону», они боле опасны для молодого поколения, хоть и тяжелое течение болезни наступает редко.
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Новый штамм «омикрон» практически невозможно отличить по симптомам, сказал в разговоре с телеканалом «360» вирусолог из России Петр Чумаков. По словам...
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