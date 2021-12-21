В США мужчина украл из парка 18-метровый мост. Его обнаружили через месяц на участке американца

Источник материала: ОНТ

Полиция Акрона (Огайо, США) установила, что 63-летний Дэвид Брэмли украл из парка Миддлбери-Ран 18-метровый пешеходный мост. Об этом в Facebook информирует пресс-служба полицейского департамента.

Изначально мужчина, который работал рядом с местом происшествия, был признан в этом деле заинтересованной стороной. 17 декабря на участке американца провели обыск, Брэмли арестовали и обвинили в краже. Мост был обнаружен частично разобранным, в ближайшие дни он будет возвращен в парк.

Уточняется, что осенью для восстановления водно-болотных угодий мост был перенесен в поле. 3 ноября работники парка обнаружили, что кто-то украл настил и куски конструкции. Спустя восемь дней мост был похищен полностью. Для реализации задумки Брэмли арендовал подъемный кран, поместил сооружение на машину и доставил мост на территорию своего дома.

Фото: Facebook / Akron Police Department

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