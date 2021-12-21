Встреча щенка и богомола просто взорвала просмотры в TikTok. Видео набрало 30 млн просмотров!

Источник материала: ОНТ

Милая встреча щенка и богомола попала на видео. Ролик стал суперпопулярным в TikTok .

Знакомство зеленого насекомого и щенка напоминает встречу человека с пришельцем из фильмов. Они осторожно изучают друг друга и с недоумением смотрят один на одного.

Неожиданную встречу оценили более 3,6 млн пользователей, а около 30 млн человек посмотрели этот ролик.

Пользователи не смогли сдержать забавные комментарии: «Странная у вас трава», «Почему зеленая собака без намордника», «Это слишком мило», «В друзья зеленый напрашивается».





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