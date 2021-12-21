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Встреча щенка и богомола просто взорвала просмотры в TikTok. Видео набрало 30 млн просмотров!
Источник материала: ОНТ
Милая встреча щенка и богомола попала на видео. Ролик стал суперпопулярным в
Знакомство зеленого насекомого и щенка напоминает встречу человека с пришельцем из фильмов. Они осторожно изучают друг друга и с недоумением смотрят один на одного.
Неожиданную встречу оценили более 3,6 млн пользователей, а около 30 млн человек посмотрели этот ролик.
Пользователи не смогли сдержать забавные комментарии: «Странная у вас трава», «Почему зеленая собака без намордника», «Это слишком мило», «В друзья зеленый напрашивается».
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Милая встреча щенка и богомола попала на видео. Ролик стал суперпопулярным в TikTok. Знакомство зеленого насекомого и щенка напоминает встречу человека с пришельцем...
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