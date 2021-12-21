Почему с Нового года в вашей жизни ничего не изменится: мнение психолога

Источник материала: ProBusiness



Скриншот из фильма «Волк с Уолл-стрит». Источник: zen.yandex.ru

Новый год — отличное время, чтобы написать не только бизнес-стратегию, но и сформировать собственные планы. Признайтесь, вы уже не раз говорили сами себе: «С 1 января буду жить по-новому. Перестану наконец заниматься ерундой и буду реализовывать свои мечты». Но раз вы читаете этот текст, до реализации дело так и не дошло. Что обычно мешает превращать слова в реальность: уходить с нелюбимой работы и открывать свое дело, не бояться экспериментировать в бизнесе и масштабировать компанию? У всех нас одни и те же оправдания. Вместе с опытным психологом и специалистом по коммуникации Сергеем Янгибаевым мы собрали самые распространенные из них.



Сергей Янгибаев

Психолог, специалист по коммуникации, окончил MBA Московской школы бизнеса, руководил проектами по коммуникации премиальных брендов

1. «Я быстро загораюсь идеей, но потом мне что-то мешает».

— Возможно, вы пошли за навязанными целями — частое явление в эпоху социальных сетей. Стоит кому-то из знаменитых предпринимателей рассказать, как он встает в 6 утра, чтобы заняться йогой, медитацией и просветлением, как сотни адептов идут за тем же. Но совершенно не учитывают собственные возможности, в том числе психологические и физические. То же самое происходит с любой целью. Чтобы зарабатывать больше, не обязательно приучать себя к опере, ранним подъемам, планированию на бумаге, использованию новой технологии и т.д.

Важно найти свой путь, который доставляет удовольствие именно вам. Для этого, конечно, стоит попробовать все предоставленное меню, но, потерпев неудачу, не отчаиваться, а спокойно признать, что просто это не ваше. Один из самых главных навыков — толерантность к ошибке, но, к сожалению, в постсоветских странах этому не учат.

В детстве за любую оплошность пристыжали, сравнивали с другими и даже в чем-то обвиняли. Это сказывается на карьере — люди не проявляют себя, чтобы не столкнуться с последующим стыдом за провалы, которые могут и не произойтит. Но в голове разворачивается целая война, где фокус уходит именно на проигрыш.

2. «Вмешиваются обстоятельства».

Если на реализацию цели постоянно влияют обстоятельства извне, тогда:

А — смотрите пункт 1 о навязанных целях

Б — возможно, вы не в полной мере ощущаете собственную опору.

Внутренняя опора формируется из множества факторов, один из которых — осознание собственной ценности. Для этого достаточно взглянуть на все результаты, которых вы достигли, хотя бы за последние несколько месяцев, и «присвоить» их.



Фото: zen.yandex.ru

Например, для вас написать стратегию проекта — дело одной недели, но для кого-то это путь в два месяца. Оба варианта очень хороши, но если вам что-то удается легче других, это повод для гордости, а не обесценивания. К сожалению, часто происходит именно обратное.

Любому человеку, желающему развиваться, просто категорически важно «отмечать» свои успехи. Это не обязательно вечер с алкоголем — закажите офисом пиццу, торты, фрукты или просто выпейте новый сорт кофе. Самое важное — порадоваться успеху. Так формируется уверенность в своих силах, которая и будет защищать от внешних обстоятельств.

3. «Я знаю, что могу, но ничего не происходит».

В такой ситуации происходит четкое осознание своей ценности (знаний, опыта, талантов), но сознательно игнорируются травмирующие переживания. Скорее всего, в прошлом имеется некий опыт, когда, будучи ребенком, хотелось себя как-то проявить: показать рисунок, похвастаться собой, но вместо радости человек столкнулся с более агрессивной реакцией (гнев, зависть и прочее). Отсюда рождается паттерн «не высовывайся, а то что-то случится». Важно отыскать те чувства, что так сильно блокируют импульс к действию, и нейтрализовать их.

4. «Богатым везет, а мне нет».

В психологии есть понятие «фигура-фон». Это тот самый момент, когда вы загораетесь купить машину зеленого цвета, и сразу же вокруг начинаете подмечать машины (и не только) именно такого цвета. Психика человека из всеобщего фона выхватывает нужную именно вам фигуру.



Фото: zen.yandex.ru

С удачей работает ровно тот же принцип. Люди, которые считают себя удачливыми, заходя в кафе, сразу же наткнутся на нужного человека для бизнес-партнерства или счастливый лотерейный билет. Подсознание подмечает больше деталей, чем нам кажется. Мозг быстрее считывает пространство и выдает нужное решение.

5. «Хочу все и сразу».

Пожалуй, одно из самых частых состояний, которое сложно определить без помощи специалиста, — это нахождение в детской позиции. Обычно оно сопровождается частыми обидами, оправданиями и… желанием получить все и сразу.

Это могут быть обиды на начальника, коллегу, клиента. За ней всегда скрывается просьба, которую проигнорировали, и, соответственно, невыраженная злость за то, что не получили желаемое. Человек во взрослой позиции может спокойно выражать агрессию в разных формах (не обязательно в виде скандала), не переходя в обиду.



Фото: psychbook.ru

Такие люди часто находят оправдания своему поведению. Не выполнил задачу к сроку, но сослался на обстоятельства — ничего не напоминает? Истории, в которых домашнее задание сжевал кот или оно потерялось по дороге в школу, вроде как давно прошли, но принцип тот же.

Желание получить все и сразу — с одной стороны, весьма полезное качество для предпринимателя. Но взрослый всегда опирается на реальные возможности и использует их, чтобы повысить свои ресурсы. Ребенок же топает ногой и закатывает истерику. Конечно, ровно в таком же проявлении 30-летний тимлид не начнет валяться на полу, но может запросто затаить обиду, разочароваться или уйти «во все тяжкие».

6. «Я постоянно прокрастинирую».

Наша психика делает все возможные усилия, чтобы оттянуть неприятные события. Если вопрос стоит в области рутины и обязательств типа экзаменов, дедлайнов, документов, то в принципе человек дотянет и справится с задачей. Но что, если происходит систематическое откладывание всех задач?

Возможно, вы занимаетесь нелюбимым делом, у вас эмоциональное выгорание или вы проживаете кризис. Все три варианта необходимо увидеть и сформировать план, как помочь себе. Выгорание и кризис хорошо лечатся любимыми делами — например, можно чаще гулять, делать более приятную работу, заботиться о себе. Это помогает получить нужные ресурсы, чтобы справиться с тяжелыми эмоциями.



Фото: b17.ru

В случае с нелюбимым делом все сложнее. В первую очередь стоит признаться в этом себе и далее искать, где же то дело, которое интересно именно вам.

7. «Энергии и желания много, но я все равно не получаю желаемого».

Энергичность — одно из главных качеств при построении любого типа карьеры или предпринимательской деятельности. Но куда она уходит?

Во-первых, внутренние ресурсы могут уходить на подавление каких-то эмоций. Например, гнева или стыда. Этот механизм хорошо прослеживается на примере «людей-вампиров». Если во время общения с человеком вам становится плохо, знайте, что в данный момент психика, скорее всего, сдерживает вас, чтобы вы не убежали или даже не ударили человека.

Во-вторых, фокусировка энергии. Частая причина стагнации развития заключается в распылении энергии на ненужные задачи. Возможно, это страх успеха, такое тоже случается. Людям может казаться, что после успеха с ними перестанут общаться, уйдет супруг или что-то еще хуже.

По классическому жанру бизнес-стратегии необходимо удвоить работу в прибыльном направлении. Но в психологии для начала стоит разобрать этот страх по кусочкам, чтобы он не перетягивал на себя внимание. Как только он исчезнет, ресурс равномерно распределится на необходимое.

8. «Не могу понять, чего мне хочется».

Есть много лайфхаков, как понять, чего хочется. Самый простой — начать присматриваться к своим действиям. Обратите внимание, во что вы сегодня одеты. Если на вас строгий костюм, значит, вы ЗАХОТЕЛИ надеть именно этот костюм. Для начала достаточно видеть то, что вы уже делаете непроизвольно. Со временем вы сможете больше понимать что-то на перспективу.

Еще один способ — записать то, что вам не нравится или кажется невозможным. Запишите:

3 пункта «Чего я не хочу»

3 пункта «Кому я завидую»

3 пункта «Это нереально».

Каждый из этих пунктов легко конвертируется в собственное желание. Например:

«Я не хочу работать допоздна» — «Я хочу работать по графику»

«Я завидую чужой зарплате» — «Я хочу получать больше за свою работу»

«Сделать карьерный прорыв за год нереально» — «Я хочу новую должность за этот год».

Как работать со своим мышлением?

Мышление — это территория, которой в том числе правят установки. Они могут быть навязаны обществом, семьей, фильмами, книгами и т.п. Знаменитое «не в деньгах счастье» может настолько засесть в сознании человека, что, несмотря на сотни попыток взлететь по карьерной лестнице, будет подсознательно не давать двигаться дальше.

Самые частые неправильные установки в отношении денег:

«Не в деньгах счастье»

«Большие деньги достаются обманом»

«Либо деньги, либо семья»

«На всех денег не хватит (не всем быть счастливыми)»

«Нужно пахать 24/7, чтобы появились деньги»

«Надо работать не ради денег, а ради высоких идеалов»

«Честных денег не бывает»

«Не жили хорошо, вот и нечего начинать»

«Надо быть скромнее»

«Ой, а ты попробуй заработай еще!»

«Ты недостоин/недостойна, не заслуживаешь, не хватит твоих навыков и т.п.»

«Надо всю жизнь работать на одной работе».

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Если вы четко понимаете, какая установка лежит в основе ваших проблем, ее можно «переписать» в прямом смысле этого слова. Берете лист бумаги, записываете установку и отвечаете на следующие вопросы:

Какие доказательства поддерживают эту мысль?

Какие доказательства противоречат?

Есть ли альтернатива у этой мысли?

Что самое плохое произойдет, если эта мысль будет постоянно меня преследовать?

Смогу ли я с этим справиться?

Что самое лучшее произойдет, если я избавлюсь от этой мысли?

Каковы реальные последствия моей веры в эту мысль?

Каковы реальные последствия изменения этой мысли?

Что я с этим планирую сделать?

Что я посоветую другу в такой же ситуации?

Какой может стать ваша новая установка?

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