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В Томске сгорел гипермаркет: информации о пострадавших нет

21.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Томске сгорел гипермаркет: информации о пострадавших нет

Горячая – в буквальном смысле – новость из Томска. Там сгорел гипермаркет. Причем его подожгли.


К этому времени уже задержан поджигатель. Им оказался сотрудник подрядной организации центра, который работал в торговом зале. 

Информации о погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали около 200 человек.

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Теги: Новости
 
 
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Горячая – в буквальном смысле – новость из Томска. Там сгорел гипермаркет. Причем его подожгли. К этому времени уже задержан поджигатель. Им оказался сотрудник...
 
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