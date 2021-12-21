В Томске сгорел гипермаркет: информации о пострадавших нет

Источник материала: ОНТ

Горячая – в буквальном смысле – новость из Томска. Там сгорел гипермаркет. Причем его подожгли.





К этому времени уже задержан поджигатель. Им оказался сотрудник подрядной организации центра, который работал в торговом зале.

Информации о погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали около 200 человек.

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