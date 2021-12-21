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Минздрав присоединился к марафону «Наши дети»
Источник материала: ОНТ
Мечты маленьких белорусов исполняются. К благотворительному марафону «Наши дети» присоединился Минздрав.
Сотрудники ведомства окружили вниманием малышей из минского Дома ребенка. Здесь детки с врожденными пороками развития, которые остались без родительской заботы. Для них подготовили путешествие в сказку с хороводом и новогодними волшебниками. И каждый воспитанник получил подарки.
Окружили волшебством сегодня и тех деток, которые оказались в преддверии Нового года в больничных стенах. Впереди их ждут сложные обследования и даже операции. Но на мгновение они забыли об этом и окунулись в атмосферу праздника.
Самая душевная акция продолжает свое шествие по стране. Тысячи маленьких белорусов каждый день получают частичку тепла и новогоднего волшебства.
Исполнять детские мечты будут вплоть до Старого Нового года.
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Мечты маленьких белорусов исполняются. К благотворительному марафону «Наши дети» присоединился Минздрав. Сотрудники ведомства окружили вниманием малышей из...
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