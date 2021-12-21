﻿ Уже больше 2000 долларов: цена газа в Европе обновила исторический максимум. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уже больше 2000 долларов: цена газа в Европе обновила исторический максимум

21.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уже больше 2000 долларов: цена газа в Европе обновила исторический максимум

И по оценкам экспертов, это еще не потолок. Стремительный взлет связан с наступлением холодов и неопределенностью со сроками сертификации «Северного потока-2».

Накануне глава европейской дипломатии заявил, что это – не приоритетный проект для ЕС. Возможно, еврочиновникам придется пересмотреть свою позицию.

С учетом того, что российский «Газпром», начиная с пятницы, снижал объемы поставок газа в Германию по трубопроводу Ямал – Европа, а сегодня и вовсе приостановил транзит. В Кремле назвали это коммерческой ситуацией.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И по оценкам экспертов, это еще не потолок. Стремительный взлет связан с наступлением холодов и неопределенностью со сроками сертификации «Северного потока-2»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Такси столкнулось с рейсовым автобусом в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by