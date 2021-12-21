Уже больше 2000 долларов: цена газа в Европе обновила исторический максимум

Источник материала: ОНТ

И по оценкам экспертов, это еще не потолок. Стремительный взлет связан с наступлением холодов и неопределенностью со сроками сертификации «Северного потока-2».

Накануне глава европейской дипломатии заявил, что это – не приоритетный проект для ЕС. Возможно, еврочиновникам придется пересмотреть свою позицию.

С учетом того, что российский «Газпром», начиная с пятницы, снижал объемы поставок газа в Германию по трубопроводу Ямал – Европа, а сегодня и вовсе приостановил транзит. В Кремле назвали это коммерческой ситуацией.

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