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Прогноз погоды на 22 декабря: температура ниже климатической нормы!

21.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 22 декабря: температура ниже климатической нормы!

Вместе с астрономической зимой пришли декабрьские морозы. Вторая волна холодов накрыла Беларусь. В ближайшие дни морозы сохранятся. Самыми холодными будут ночи на среду и четверг.

В среду погодные условия будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать холодная неустойчивая воздушная масса с севера Европы, удерживая температурный фон ниже климатической нормы.

22 декабря облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Влажность до 70%. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха от -8°C по западу до -11°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках от -6°C по Брестской области до -10°C по Витебской.

К вечеру температура составит от -8°C по западу до -10°C по востоку.

В четверг сохранится влияние холодной неустойчивой воздушной массы, сформированной в северных широтах. Будет преобладать переменная облачность. Кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -11…-18°C, при прояснениях -19…-24°C, днем -6…-13°C, в юго-западных районах немного теплее – ночью до -10°C, днем -3…-5°C. В пятницу с поступлением более теплого воздуха с Западной Европы морозы ослабнут, но ненадолго. 

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Вместе с астрономической зимой пришли декабрьские морозы. Вторая волна холодов накрыла Беларусь. В ближайшие дни морозы сохранятся. Самыми холодными будут ночи на...
 
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