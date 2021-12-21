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Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк»

21.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк»

Инновационный центр с новыми идеями и проектами. Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк».


Уникальный для Беларуси центр, объединяющий в себе технологии и бизнес. Вторая часть инновационного центра – корпус 25.

Здесь разместится инновационное производство для разработок, в том числе бортовая электроника для самолетов. Модернизация завершается, сегодня готовность здания оценивается на 60%. К июлю 2022 года планируется сдача в эксплуатацию.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания: «По сути, мы подвели итоги 2021 года. Все запланированные мероприятия на этот год выполнены. Мы сегодня посмотрели воочию, что сделано, т.е. те корпуса, в которых стояло старое оборудование. Сегодня убрано старое оборудование, приведено в порядок, все в соответствии с планом и графиком на этот год выполняется. Поставленные Президентом задачи по вовлечению в оборот неиспользуемых площадей и открытию здесь производств выполняются в полном объеме».

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»«Неопарк как никогда оказался к месту и ко времени. Мы создали такой проект, разделили его на несколько этапов. Это историческое место, когда-то здесь был построен первый радиозавод. История начиналась в довоенные годы, а после войны его реконструировали, поэтому большая задача стоит в том, чтобы создать инновационное производство, не нарушая архитектуру того старого и хорошего, которое надо сохранить».

В 2023 году будет готово еще два проекта: инновационный медицинский и образовательный центры. Первый успешно функционирует, планируется его территориальное расширение до 60%. Это новое оборудование и лаборатории.

В образовательном центре будут доступны услуги дошкольного и послешкольного образования, а также детские курсы.

Все пространства оснастят умными скамейками, фонарями на солнечных батареях. Сдача всех корпусов «NeoПарка» запланирована на 2025 год.

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Инновационный центр с новыми идеями и проектами. Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк». Уникальный для Беларуси...
 
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