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Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк»
Источник материала: ОНТ
Инновационный центр с новыми идеями и проектами. Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк».
Уникальный для Беларуси центр, объединяющий в себе технологии и бизнес. Вторая часть инновационного центра – корпус 25.
Здесь разместится инновационное производство для разработок, в том числе бортовая электроника для самолетов. Модернизация завершается, сегодня готовность здания оценивается на 60%. К июлю 2022 года планируется сдача в эксплуатацию.
В 2023 году будет готово еще два проекта: инновационный медицинский и образовательный центры. Первый успешно функционирует, планируется его территориальное расширение до 60%. Это новое оборудование и лаборатории.
В образовательном центре будут доступны услуги дошкольного и послешкольного образования, а также детские курсы.
Все пространства оснастят умными скамейками, фонарями на солнечных батареях. Сдача всех корпусов «NeoПарка» запланирована на 2025 год.
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Инновационный центр с новыми идеями и проектами. Наталья Кочанова посетила холдинг «Горизонт» и оценила реализацию проекта «NeoПарк». Уникальный для Беларуси...
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