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В Литве задержаны организаторы нелегальной переправки мигрантов в ЕС
Источник материала: ОНТ
Европейская мафия по переправке беженцев в Евросоюз не спит.
На этот раз отметились граждане Литвы, которые пытались помочь восьми мигрантам. Не бесплатно, конечно.
В результате ни денег, ни свободы. Все задержаны.
Вильнюс сообщил, что «проводники» связаны с миром организованной преступности – признав тем самым существование целой мафиозной системы по переправке беженцев.
Впрочем, это не мешает Европе искать во всём происходящем белорусский след – хотя факты по-прежнему говорят об обратном.
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Европейская мафия по переправке беженцев в Евросоюз не спит. На этот раз отметились граждане Литвы, которые пытались помочь восьми мигрантам. Не бесплатно,...
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