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В Литве задержаны организаторы нелегальной переправки мигрантов в ЕС

21.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве задержаны организаторы нелегальной переправки мигрантов в ЕС

Европейская мафия по переправке беженцев в Евросоюз не спит.


На этот раз отметились граждане Литвы, которые пытались помочь восьми мигрантам. Не бесплатно, конечно.

В результате ни денег, ни свободы. Все задержаны.

Вильнюс сообщил, что «проводники» связаны с миром организованной преступности – признав тем самым существование целой мафиозной системы по переправке беженцев.  

Впрочем, это не мешает Европе искать во всём происходящем белорусский след – хотя факты по-прежнему говорят об обратном.

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Европейская мафия по переправке беженцев в Евросоюз не спит. На этот раз отметились граждане Литвы, которые пытались помочь восьми мигрантам. Не бесплатно,...
 
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