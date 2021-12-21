В Литве задержаны организаторы нелегальной переправки мигрантов в ЕС

Источник материала: ОНТ

Европейская мафия по переправке беженцев в Евросоюз не спит.





На этот раз отметились граждане Литвы, которые пытались помочь восьми мигрантам. Не бесплатно, конечно.

В результате ни денег, ни свободы. Все задержаны.

Вильнюс сообщил, что «проводники» связаны с миром организованной преступности – признав тем самым существование целой мафиозной системы по переправке беженцев.

Впрочем, это не мешает Европе искать во всём происходящем белорусский след – хотя факты по-прежнему говорят об обратном.

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