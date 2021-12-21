«В лесу родилась елочка». Вы удивитесь, но самая известная советская новогодняя песня была написана до Революции!

Источник материала: ОНТ

Вы удивитесь, но самая известная в Советском Союзе новогодняя детская песня была написана до Революции 1917 года! Ей больше 120 лет.

Итак, перенесемся в Москву 1905 года. Дом в Малом Патриаршем переулке кандидата биологических наук Леонида Карловича Бекмана. Однажды он приобрел для дочки Веры журнал «Малютка», в котором было стихотворение «Елка».

К слову, тогда, в ночь на 17 октября, жена Бекмана Елена родила вторую девочку. В тот же день Вере исполнялось 2 года. Пока Елена восстанавливалась после родов, Леониду Карловичу предстояло развлекать старшую дочь. Для этого он сел за пианино и начал наигрывать мелодию, которую сочинил сам, на слова стихотворения «Елка».

Фото: kursivom.ru

Позже именно она записала ноты песенки. Елена была пианисткой, в последствии ставшей профессором Московской консерватории.

В 1906 году дочка Бекмана выступала с песней «Елка» на празднике у друзей семьи. Мелодия и стихи всем понравились и запомнились, а Бекман поделился еще и нотами. В итоге, в 1907 году вся Москва пела про елочку.

После революции были запрещены все «буржуйские» песни, а вот «Елочка» стала неформальным детским гимном. Любопытно, но никто не знал автора стихов.

Как же у слов нашелся автор? Есть такая история… Когда создавался Союз писателей СССР, в него входили лишь избранные – знаменитые писатели. И вот однажды в кабинет Максима Горького, председателя союза, вошла пожилая женщина и выразила желание вступить в их организацию.

Горький спросил:









Нет – значит нет. Так решила женщина, но на пороге обернулась и уточнила, не слышал ли Горький хоть одно ее произведение. К примеру, «В лесу родилась елочка».

Председатель был ошеломлен и сказал:

Так стало известно, что автор слов песни «В лесу родилась елочка» Раиса Адамовна Кудашева.



Фото: knowhistory.ru

Она родилась в августе 1878 года в семье представителей литовского княжеского рода Гедройц. После того, как Рая Гедройц окончила гимназию, она начала работать с детьми. Так, девушка одно время служила гувернанткой у князя Кудашева, который позже стал ее мужем.

Раиса Адамовна не знала, что ее стих стал песней. Случайно она услышала, как девочка поет ее «Елочку» только в 1921-м.

Стихотворение переиздали перед началом войны в 1941 году в сборнике «Елка».Тогда впервые под словами было напечатано имя автора.





Написано по материалам из открытых источников

Фото: pixabay

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